No âmbito da Frente Patriótica Unida (FPU), a UNITA tem 71 deputados, PRA-JÁ Servir Angola 13, o Bloco Democrático (BD) quatro e a sociedade civil dois.

Os quatro comissários da UNITA na Comissão Nacional Eleitoral (CNE), também depositam nos cofres do partido 100.000.00 Kwanzas cada, sendo que os outros quatro comissários da UNITA nas 18 províncias do País depositam 80.000.00 e outros quatro nos 164 municípios de Angola dão 30.000.00 Kwanzas.

"O Governo não quer entregar o nosso património. Com esses montantes e as cotas dos nossos militantes, conseguimos pagar as instalações onde as direcções do partido a nível nacional, provincial e municipal funcionam", disse uma fonte do Grupo Parlamentar da UNITA, sublinhando que só em Luanda, mais de 80 edifícios, pertença da UNITA, foram usurpados pelos homens do poder.

De acordo com a Lei dos partidos políticos, a UNITA vai receber anualmente três mil milhões de Kwanzas, por ter conseguido 2.756.786 votos.

Recorde-se que recentemente o Presidente da República prometeu ao líder da FNLA (ver link em baixo) que o Estado devolveria todo o património deste partido que fosse possível provar a sua legítima propriedade.