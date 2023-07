Os deputados que estiveram reunidos para analisar o relatório da Conta Geral do Estado do exercício de 2021, que será aprovado na quarta-feira, 26, querem ver ser analisados os objectivos anuais estabelecidos para garantir a estabilidade da moeda nacional e devolver o poder de compra às populações.

Os parlamentares estão preocupados com a queda do Kwanza, que desvalorizou desde o início do ano, agravando o desemprego, as condições de vida da população e o encerramento de empresas.

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou, há dias, um memorando contendo medidas de curto e médio prazo destinadas a fazer face à redução de recursos financeiros para as despesas do Estado, através da optimização ou diminuição da despesa pública e da potencialização da receita, para assegurar, deste modo, a sustentabilidade da dívida e reverter os défices orçamentais.

Tais medidas procuram acelerar a diversificação económica e assegurar a resiliência da economia nacional e fazer face à necessidade de desagravamento do custo de vida, particularmente com a aquisição de bens alimentares.