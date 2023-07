A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) espera que o novo presidente do Tribunal de Contas analise a situação do relatório financeiro da campanha eleitoral referente às eleições de 24 de Agosto de 2022, lamentando a atitude da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que sempre rejeitou o documento.

"A CNE não recebe o nosso relatório financeiro da campanha eleitoral, a antiga presidente do Tribunal de Contas também não dizia nada. Esperamos que o novo titular do Tribunal de Contas veja a nossa situação", disse esta terça-feira, 11, ao Novo Jornal, o porta-voz do partido, Ndonda Nzinga.

"Com o efeito a Lei nº 36/11, de 21 de Dezembro, que estabelece que nº 05 do seu artigo 84º, que, se as entidades concorrentes às eleições não prestarem contas no prazo fixado nos nº 01 e 03 do mesmo artigoº, ou se concluir que houve infracção no disposto no artigoº 83, a Comissão Nacional Eleitoral deve fazer a respectiva participação ao Tribunal de Contas, para os devidos efeitos legais", acrescentou Ndonda Nzinga.

Segundo o político, a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal de Contas são órgão de muita responsabilidade e se detectaram algumas irregularidades devem apontá-las, competindo à FNLA corrigi-las.

"Já passaram 10 meses desde a realização das eleições e continuamos sempre neste impasse. A FNLA pede bom senso a estes órgãos para se ultrapassar a situação", solicitou, salientando que dos partidos concorrentes às eleições de 24 de Agosto de 2022, a FNLA é única formação política cujo relatório não foi aceite.

No pleito eleitoral de 24 de Agosto de 2022, cada candidatura recebeu para a campanha eleitoral, 1,1 mil milhões de Kwanzas.

Refira-se que a FNLA obteve 1,06 por cento dos votos, num total de 66.337, conquistando também dois deputados.