No Dia da Juventude Angolana, o Bureau Político do MPLA reconhece serem "justas e legítimas" as reivindicações no domínio da formação, promoção e inserção no mercado de trabalho. As organizações juvenis de outras formações políticas não concordam com a data de 14 de Abril, pois consideram que a data está conotada com o partido no poder.

Em comunicado, o Bureau Político do MPLA assinala, por ocasião do Dia da Juventude Angolana, que tem consciência "de que muito há ainda a fazer para a solução sustentada dos principais problemas" dos jovens, e considera "justas e legítimas" as suas reivindicações no domínio da formação, promoção e inserção no mercado de trabalho.

"O MPLA insta o Executivo no sentido de continuar a trabalhar na busca incessante de soluções para uma melhor educação e formação profissional, criação e maior oferta de emprego para a satisfação das principais preocupações deste segmento importante da sociedade, que continua a merecer lugar cativo na agenda de prioridades da governação para o período 2022-2027", refere o documento

O Bureau Político diz apoiar, "de forma incondicional", o desenvolvimento de um amplo movimento associativo juvenil e estudantil com pendor para o voluntariado, por via do qual sejam amplamente abordadas a concepção e desenvolvimento de programas e projectos que visem garantir um futuro melhor aos jovens e às gerações vindouras, bem como a promoção de um comportamento e cultura patriótica e cívica dos cidadãos, em geral, e da juventude em particular.

O documento apela a toda a sociedade angolana, no sentido de transformar a celebração da data num acto de reflexão com sentido e abrangência nacional, incentivando os jovens a pautarem por uma vida responsável, contribuindo para a paz social, o entendimento, a tolerância, o diálogo permanente, promoção dos valores morais, éticos e cívicos, o respeito pelos símbolos nacionais e pelos direitos e liberdades fundamentais duramente conquistadas.

A data não é consensual entre organizações juvenis de outras formações, que não concordam com a escolha do 14 de Abril, considerando que o dia está conotado com a juventude do partido no poder.

O braço juvenil da UNITA, JURA, insiste na defesa de uma data consensual para a celebração do Dia da Juventude Angolana que não tenha conotação com o partido no poder.

Posição idêntica é defendida pela juventude da FNLA e do PRS.

A 14 de Abril de 1968, morreu, em combate, nas chanas do leste de Angola, durante a Luta de Libertação Nacional, o Comandante Hoji-ya-Henda (José Mendes de Carvalho).