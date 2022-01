O diplomata Francisco Alegre Duarte é o novo embaixador de Portugal em Angola, em substituição de Pedro Pessoa e Costa, que se encontrava no nosso País desde Março de 2020. A nomeação de Francisco Alegre Duarte foi publicada no Diário da República de 24 de Dezembro do ano passado, mas o seu nome já estava a ser veiculado na comunicação social portuguesa desde os meados de Setembro último.

Em Portugal, o estatuto da carreira diplomática fala em 60 dias para a substituição de um embaixador. Depois da oficialização da nomeação do novo embaixador em Diário da República, seguem-se agora "os normais procedimentos de transferência e instalação", sendo previsível que estes procedimentos se concluam até antes do final do primeiro trimestre do presente ano. "Aponto o mês de Março como altura mais provável para a sua instalação definitiva em Angola, até porque o seu antecessor ainda se encontra no País e nem apresentou ainda cumprimentos de despedida. Enquanto um não sair, o outro não pode vir. São as regras da diplomacia", observa um antigo diplomata angolano.

O novo embaixador de Portugal em Angola esteve, nos últimos dois anos, a exercer o cargo de conselheiro diplomático do primeiro-ministro António Costa. Antes, cumpriu missões em Timor-Leste, na Itália, nas Nações Unidas, em Nova Iorque e também em Angola no período 2009-2012. "Estive em Angola em 2009-2012 e voltei lá há uns meses com o primeiro-ministro para a cimeira da CPLP. Para mim, é uma enorme responsabilidade ser embaixador em Angola. Eu gosto de Angola, gosto do povo angolano, admiro sempre o seu optmismo, a sua esperança perante as adversidades, e gosto sobretudo da amizade fraterna que une os nossos povos e, portanto, como a amizade é uma virtude que se cultiva, eu espero vir a ser uma espécie de jardineiro diplomático dessa amizade, plantando, semeando, podando", disse recentemente Francisco Alegre Duarte numa entrevista ao jornal português Diário de Notícias.