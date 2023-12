Perante o cenário de destruição causado pelas chuvas, governador de Benguela admite inserir nas acções emergenciais o desassoreamento e outras tarefas para a regularização do rio, mas não garante que seja "para ontem", como sugerem conhecedores da realidade. Para breve, aí sim, estão previstas outras acções, nas principais cidades, tanto que o governante avisa que a população terá de "apertar os cintos de segurança" porque já não se vai caminhar a "passos de camaleão". Fora do Programa Integrado, Luís Nunes inaugurou salas de aula, instituto politécnico e bloco operatório no Hospital Geral.

Vinte e cinco meses após a autorização da despesa de 415 milhões de euros para obras emergenciais, a província de Benguela viu assegurado o crédito na última semana, curiosamente na altura em que o grito de socorro devido a cheias na comuna do Dombe Grande, município da Baía Farta, subia de tom, consumada a perda de quase 800 hectares com bens alimentares diversos e a destruição de mais de 150 moradias, conforme as contas de líderes comunitários.

Ainda antes do anúncio do governador de Benguela, Luís Nunes, que fala em "crédito já activo", actores da sociedade civil sugeriam a movimentação de máquinas ao serviço do Programa Integrado de Obras Emergenciais para o Dombe Grande, uma comuna com centenas de famílias sitiadas, rastos de destruição e espectro de penúria alimentar.

Um dos actores, o analista político José Cabral Sande, um conhecido fazendeiro, ressalta que o Dombe precisa de uma assistência de emergência, a começar por mexidas [desassoreamento] no rio, lembrando que as soluções há muito que estão identificadas.

