Sim, apesar de simbólico, não deixou de ser regresso consubstanciado no acto de me ter mergulhado numa redacção de um jornal e de estar rodeado ainda que, durante pouco tempo, de profissionais de muitos anos de diferença de idade (comigo) e também da enorme distância que separa duas épocas históricas: a minha, em que exerci a actividade jornalística há perto de 40 anos, e a dos jovens, que actualmente fazem o jornalismo angolano, felizmente à luz de um ambiente social e cultural condizente com a sua época e de um sistema político tendencialmente mais aberto, fazendo jus aos valores universais de que se regem as modernas sociedades. Foi honroso, para mim, "embarcar" com uma plêiade de jovens talentosos numa discussão sobre questões actuais e do passado recente que influenciaram o nosso presente.