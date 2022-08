Luanda é uma cidade calma nesta manhã em que milhares de cidadãos já se perfilavam à entrada das milhares de assembleias de voto quando estas abriram, normalmente e como previsto, às 07:00, espelhando o que se passava à mesma hora por todas as 18 províncias angolanas e no exterior, onde se vorou pela primeira vez na história da democracia angolana.

No município do Cazenga, por exemplo, nas assembleias de voto números 485, 486 e 487, dezenas de cidadãos aguardaram a abertura das urnas para votarem.

Com um atraso de 15 minutos, mas sem agitação alguma, os eleitores exercem agora, de forma normal e ordeira, o seu direito de voto.

Cenário idêntico verifica- se nas assembleias de voto 319 e nas assembleias 320 e 389.

Já nas assembleias de voto número 415 e 416, os ânimos dos eleitores exaltaram-se devido ao atraso de 30 minutos da abertura das urnas. A presidente da assembleia, Jacira Mendes,explicou ao Novo Novo Jornal que o atraso se deveu a alguns delegados de lista, que não chegaram à hora marcada.

"Em função do espaço ser pequeno, alguns delegados de lista dos partidos políticos concorrentes não colaboraram e começaram a chegar tarde", contou.

O Novo Jornal continua a acompanhar o processo de votação. Até ao momento não há qualquer registo de anomalias.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.