A Assembleia Nacional tem todas as condições criadas para receber os 220 deputados eleitos no dia 24 de Agosto e que aguardam tomar posse ainda este mês, saltado à vista alterações na disponibilização de novos espaços e equipamentos, além da mudança do colorido partidário no hemiciclo, com um aumento dos tons vermelho e verde e uma diluição do preto, vermelho e amarelo.

Para o efeito, o gabinete de comunicação e imagem da Assembleia Nacional convidou, para esta quinta-feira, 08, directores de órgãos de comunicação social estatais e privados para traçarem estratégias da cobertura, tendo em vista a cerimónia da tomada de posse dos novos deputados este mês.

Segundo apurou o Novo Jornal, nesta quinta legislatura, cada parlamentar terá o seu gabinete de trabalho, o que não aconteceu no mandato passado.

No total estão disponíveis 250 gabinetes, seis dos quais para a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), salas de recepção e de reuniões, zonas de espera entre outros serviços administrativos e técnicos, condições que não existiam na anterior legislatura.

A par das alterações físicas das condições de recepção dos eleitos, o Parlamento terá, de acordo com a acta definitiva divulgada pela CNE, mas ainda sob contencioso no TC, um aumento substancial da bancada da UNITA, passando de 51 para 90 deputados, enquanto a CASA-CE, até aqui a 3ª força política do País, deixa de ter lugares na sala... O MPLA passa de 150 para 124.

Esta nova composição parlamentar permite antecipar uma legislatura substancialmente mais viva, com a oposição a contra com novas ferramentas de pressão para o decorrer dos trabalhos, sendo, por exemplo, mas difícil ao partido maioritário impor a sua vontade, apesar de ter uma ligeira maioria absoluta.

A Assembleia Nacional é composto por 220 deputados, eleitos por sufrágio universal, livre, directo e secreto, sendo que são eleitos nos termos que estabelece o artigo 144.º da Constituição do seguinte modo.

Os 130 deputados são eleitos por representação proporcional em círculo eleitoral nacional único e 90 deputados são eleitos pelos círculos eleitorais provinciais, sendo cinco deputados eleitos em cada província.

O Presidente da Assembleia Nacional é eleito em Plenário por escrutínio secreto e para a duração dos 5 anos da Legislatura e cabe a ele velar pela dignidade institucional, dirigir e coordenar os trabalhos da Assembleia e exercer autoridade administrativa sobre todos os funcionários parlamentares.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais forte, em 3º, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, a PHA, com 1,02%. Todos estes partidos com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE com 0,76%, a APN com 0,48 por cento e PJANGO com 0,42% dos votos não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%, e não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.