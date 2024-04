O Projecto de Lei Orgânica sobre a Institucionalização das Autarquias Locais, de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, em consulta pública, diz que a ausência das autarquias locais sem qualquer fundamentação legal, "constitui um atentado à democracia, ao princípio do Estado de direito, que se traduz numa inconstitucionalidade por omissão" na qual o Parlamento não pode participar.

O documento que movimentou os 90 deputados para as 18 províncias para auscultação em contacto direito com as pessoas, alerta que a Assembleia Nacional "não quer e não pode ser participe de inconstitucionalidades".

"A Assembleia Nacional não pode trair a fiabilidade, a confiança e a esperança que transmitiu aos cidadãos de que a legislação que aprovou é para devolver mesmo o poder local ao povo, tirando do papel, finalmente, as autarquias locais", diz o documento que entra na próxima semana com caracter de urgência no gabinete da presidência da Assembleia Nacional.

Com 61 artigos e seis capítulos, o documento defende que a Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais deve ser aprovada "urgentemente", não só para reafirmar a boa-fé das autoridades públicas em todo o trabalho que vem desenvolvendo há 30 anos para concretizar a Constituição no que respeita à descentralização político-administrativa, mas especialmente para garantir a protecção da confiança dos cidadãos a quem foram prometidas autarquias locais em 2007, 2012, depois 2015 e 2020.

"O Estado deve reparar ou reduzir os danos já causados. Mas deve fazê-lo sem mais delonga, aprovando a Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais. Se não o fizer, estará a ofender os direitos e garantias dos cidadãos constitucionalmente protegidos", refere o documento.

O Projecto de Lei Orgânica sobre a Institucionalização das Autarquias Locais da UNITA fundamenta a necessidade das eleições autárquicas urgente no País, alegando que "a situação social das famílias agravou-se, o êxodo para Luanda, o centro da centralização do poder centralizado, não para de crescer".

De acordo com o documento, as zonas urbanas foram transformadas em zonas rurais devido à pressão demográfica, sentindo-se uma ausência total da governação local, com o Estado a evidenciar total incapacidade de prestar serviços à população nos seus locais de residência.

"Uma boa parte da população economicamente activa pugna por emigrar porque não vê futuro em Angola sem uma administração autárquica autónoma capaz de prestar serviços públicos mínimos com eficiência e responsabilidade", lamenta a UNITA neste documento.

Na terça-feira, 09, o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, disse aos jornalistas que, apesar de terem apresentado o Projecto de Lei Orgânica sobre a Institucionalização das Autarquias Locais no dia 4 de Março e o Executivo tê-lo feito três semanas depois, o partido entendeu que não deveria ter dado entrada sem a devida auscultação pública.

"Já recebemos várias contribuições, mas gostaríamos de consolidar, terminando esta fase de auscultação com o contacto directo com as pessoas", esclareceu.

"Estamos abertos à concertação, não reclamamos a paternidade de nenhuma iniciativa. Fazemos em nome do povo e queremos acreditar que depois de uma discussão desapaixonada, Angola terá finalmente a implementação das autarquias", acrescentou Libery Ciyaka numa intervenção em Benguela.

Refira-se que a Proposta de Lei Orgânica sobre a Institucionalização das Autarquias Locais da iniciativa do Executivo, já voltou ao Parlamento, para ser discutido na sequência da apreciação pelo Conselho de Ministros.