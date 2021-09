Os funcionários dos Balcões Únicos de Atendimento Público (BUAPs), criados para a actualização do registo eleitoral oficioso, deixaram de exigir as facturas do consumo de água, energia eléctrica e declarações das comissões de moradores para a emissão do cartão de munícipe, realidade que a UNITA tinha critica severamente considerando-a inconstitucional.

Esta decisão acontece depois de o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ter lamentado quarta-feira, 29, que os funcionários que estão trabalhar nos BUAPs, para actualização do registo eleitoral oficioso, estarem a exigir ao cidadão documentos não previsto pela Lei do registo oficioso.

Com esta decisão, que terá sido transmitida pelo Ministério da Administração do Território (MAT), passa a ser bastante para a emissão do cartão de residente a apresentação do BI ou testemunhas certificadas.

Durante um encontro com uma delegação do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e que integrou líderes juvenis dos partidos políticos com ou sem assento na Assembleia Nacional, a administradora municipal-adjunta de Viana, para a área política e social das comunidades, Paula Contreiras, disse que há dois dias que já não exigem facturas do consumo de água, energia eléctrica e declarações das comissões de moradores para a emissão do cartão de munícipe, que é gerido pelo Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado.

"De princípio estávamos a pedir as facturas do consumo de água e energia eléctrica e declarações das comissões de moradores para a emissão do cartão de munícipe. Há dois dias já não estamos a pedir", garantiu Paula Contreiras.

O presidente do Conselho nacional da Juventude (CNJ), Isaías Kalunaga, que chefiou a delegação para constatar o processo de registo eleitoral oficioso naquele município, exortou os jovens que completarão 18 anos de idade para afluírem aos postos do registo eleitoral.

"Apelamos aos jovens, a afluírem e efectuarem a actualização o registo eleitoral para exercerem o seu direito de cidadania", acrescentou.

O secretário Nacional da JURA, Agostinho Kamuango, defendeu a melhoria dos serviços para tornar o processo de actualização do registo eleitoral mais célere.

"No município de Viana estão previstos oito BUAPs e apenas numa primeira fase estão a funcionar dois. Os aspectos de âmbito tecnológicos devem ser melhorados para haver serviços mais eficientes", referiu.

Em todo o País, 84 BUAP, de um total de 596 previstos, arrancam nas 18 províncias, para o registo e a actualização de dados dos cidadãos maiores, no quadro das eleições gerais previstas para 2022.

O Ministério da Administração do Território (MAT), que conduz o processo, prevê registar, em todo o país, 12 milhões de cidadãos para as eleições do próximo ano, dos quais 450 mil cidadãos angolanos na diáspora, nomeadamente 57 países e 77 missões diplomáticas.