A campanha eleitoral que definirá o próximo Presidente da República na quarta-feira, 24, termina hoje, e a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) avança com os preparativos institucionais para as eleições.

Os líderes do MPLA, CASA-CE, N-Jango e PRS encerraram sábado, 21, as suas campanhas nas províncias de Luanda, Huambo e Namibe, respectivamente, enquanto a UNITA e a FNLA guardaram para hoje o encerramento nos municípios de Cazenga (UNITA) e Viana (FNLA).

Durante 30 dias, os principais partidos, MPLA e UNITA, travaram uma campanha "renhida" em todas as províncias onde passaram para "caçar" o voto, sem, no entanto, se terem registado actos de intolerância política.

Na terça-feira, 23, o dia está guardado para a reflexão e para que os eleitores consigam descansar do ritmo frenético da campanha e fazer um balanço para decidir o seu voto.

A Comissão Nacional Eleitoral diz que estão criadas todas as condições de segurança para o exercício do direito de voto pelos eleitores nas eleições gerais que terão lugar na quarta-feira, 24 de Agosto, com o envio de todo o material em todo País.

A CNE, como inovação nestas eleições, aprovou uma directiva que autoriza a votação de militares e polícias uniformizados e orienta ainda igualmente que os médicos, os agentes dos serviços de protecção civil e bombeiros, bem como os funcionários das companhias áreas, sejam também autorizados a votar trajados com os seus uniformes de trabalho.

A CNE insiste em apelar à polícia de Angola no sentido de impedirem a eventual concentração de cidadãos junto às assembleias de voto depois de terem votado.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.