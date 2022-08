Nada tem a ver com o questionário. É uma questão de agenda. Não existe tempo!" Desta forma lacónica, e após necessária intervenção de interposta pessoa, Rui Falcão Pinto de Andrade, responsável pela comunicação do MPLA, colocava um ponto final às pretensões do Novo Jornal de ter o candidato do MPLA, João Lourenço, no fecho do ciclo de entrevistas feitas aos candidatos às eleições de 24 de Agosto próximo. O problema não está nesta resposta curta e seca. Está numa certa soberba e arrogância de quem ainda acha que deve tratar os jornalistas e o jornalismo com desprezo. É caso para dizer: Estes tipos já não mudam!