A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) entregou esta segunda-feira,13, ao Tribunal Constitucional (TC) os dados definitivos do ficheiro informático dos cidadãos maiores. Do ficheiro constam mais de 14 milhões de cidadãos aptos para exercer o direito de voto nas eleições gerais do próximo dia 24 de Agosto. O número dos cidadãos expurgados do ficheiro informático não foi revelado.

A CNE assegura que o mais importante são os números exactos que foram apresentados ao TC, para que doravante possa fazer o mapeamento das assembleias de votos.

Com a entrega dos ficheiros, o Tribunal Constitucional está agora em melhores condições de validar os processos de candidaturas a serem submetidos pelos partidos políticos.

No acto da entrega, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, disse ser obrigação da CNE fazer a entrega dos dados definitivos do ficheiro informático dos cidadãos maiores ao TC.

Em declarações à imprensa, Lucas Quilundo, porta-voz da CNE disse que em relação à lista inicial apenas foram retirados do ficheiro os dados dos cidadãos que por diversas razões não devem constar (os cidadãos com menos de 18 anos, os falecidos e os impedidos por razões legais, os presos e os detidos).

Questionado sobre qual é o número real dos cidadãos expurgados da lista, respondeu não ser importante.

"O que conta para a CNE são os números existentes no ficheiro. É com esses números que a CNE vai contar", disse.

Neste ficheiro, segundo o MAT, consta o registo de cerca de 14 milhões de cidadãos inscritos, dos quais 18 mil residentes no exterior do País.

O processo de Registo Eleitoral foi efectuado nas 18 províncias do território nacional e no estrangeiro.

No exterior do País foi feito na África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, França, Grã-Bretanha, Holanda, Namíbia, Portugal, República Democrática do Congo, República do Congo e na Zâmbia.

Com a recepção do ficheiro, o Tribunal está apto a dar início ao processo de apreciação e validação das candidaturas dos partidos políticos e coligações de partidos para as eleições gerais de Agosto.

As eleições gerais foram convocadas pelo Presidente da República, João Lourenço, para o dia 24 de Agosto.