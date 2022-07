Na rádio os partidos políticos terão direito a 10 minutos e na Televisão estão reservados 5 minutos.

O Partido Humanista Angolano é a primeira formação política no boletim de voto, seguido pelo Partido Nacionalista para a Justiça em Angola- JANGO.

A UNITA, principal partido da oposição, está em terceiro lugar, a FNLA em quarto, a CASA-CE em quinto, a APN em sexto, PRS em sétimo e o MPLA na oitava posição.

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse recentemente, durante a cerimónia que serviu para o lançamento da campanha para angaria fundos tendo em vista a realização das eleições gerais, que os tempos da antena "torram" uma grande parte de fundos atribuídos aos partidos políticos para a campanha.

"Cinco minutos na Televisão e 10 na rádio são caros. Mas os comícios do MPLA são transmitidos de borla, o que não se percebe", disse o líder da UNITA.

Hoje, o presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, também reconheceu os onerosos montantes financeiros que são gastos nos tempos de antena.

"Às eleições não são baratas. A democracia é cara. Mas estamos preparados para isso, para que possamos aproveitar da melhor maneira os tempos da antena para divulgação das nossas ideias ao País", referiu.

Estão autorizados para concorrem às eleições gerais de 24 de Agosto, os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e da coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).