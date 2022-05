O Comité Central do MPLA (CC) formalizou, esta terça-feira, 03, João Lourenço como cabeça de lista do círculo nacional e candidato do MPLA ao cargo de Presidente da República, tendo em vista as eleições gerais previstas para o próximo mês de Agosto.

Nesta IIª reunião ordinária, o Comité Central do MPLA, que tem competência para deliberar sobre a participação do MPLA em eleições, não avançou o nome do segundo da lista do círculo nacional, ou seja, o candidato a vice-Presidente da República.

A reunião aprovou as resoluções sobre a participação do MPLA nas eleições gerais de 2022 e o relatório de balanço do seu VIII Congresso Ordinário, realizado de 9 a 11 de Dezembro de 2021, que re-elegeu João Lourenço como presidente do partido, com 98,04% dos votos.

Os membros do Comité Central apreciaram e aprovaram a resolução sobre o regulamento do Conselho de Honra do MPLA, uma estrutura interna do partido que funciona como instrumento de consulta do presidente do MPLA, congregando figuras históricas ou militantes que desempenharam funções de grande relevância para a vida do partido.

Os participantes foram informados sobre o registo eleitoral oficioso, assim como a preparação do processo eleitoral, a nível do partido, pelo que manifestaram disponibilidade para a materialização das acções "que conduzam o MPLA e o seu líder, a uma vitória expressiva nas próximas eleições gerais".

O Comité Central indicou Manuel Fernando Correia Victor "Nelo Victor" para o cargo de director de informação e propaganda do Comité Central.

Refira-se que o Comité Central do MPLA conta com 497 membros.