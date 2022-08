A UNITA apresentou, esta tarde, uma conferência de imprensa para divulgar os resultados da contagem paralela das actas que já processou e que, segundo o partido do "Galo Negro", contradizem os resultados provisórios avançados pela Comissão Nacional Eleitoral. No mapa global do País, segundo a UNITA, a contagem paralela indica uma vitória do MPLA, mas por uma margem mínima.

Segundo a UNITA, que prevê superar esta diferença à medida que as restantes actas síntese forem processadas, o MPLA lidera, com 47,99%, ficando o maior partido da oposição logo a seguir, com 46,89% dos votos. Isto, depois de processadas 39,08% das actas síntese em posse do partido liderado por Adalberto Costa Júnior.

Dando como exemplo Cabinda, onde foram processadas 161 das 270 actas síntese, diz o partido do "Galo Negro" que o apuramento paralelo aponta para uma vitória da UNITA, com 67,12%, enquanto o MPLA contabiliza 26,76%, contrastando com os resultados avançados pela CNE que dão uma vitória ao MPLA, com 45,58%, e o segundo lugar à UNITA, com 45,28%.

A UNITA pediu aos angolanos que mantenham a calma, para manter a harmonia que o País "precisa".

Dos resultados desta eleição sairá o próximo Presidente da República bem como o nome do próximo vice-Presidente, que são, respectivamente, o primeiro e o segundo nome das listas apresentadas pelo círculo nacional.

O círculo nacional elege 130 deputados e os círculos das 18 províncias elegem 90, cinco deputados por cada uma delas, contando a Comissão Nacional Eleitoral com 13.238 assembleias de voto, reunindo um total de 26.488 mesas de voto.

Estão na disputa pelos votos dos 14,4 milhões de eleitores, conforme o sorteio que ditou a disposição no boletim de voto, o PHA (Partido Humanista de Angola), cuja cabeça de lista é Florbela Malaquias, o P-NJANGO (Partido Nacionalista para a Justiça em Angola), encabeçado por Dinho Chingunji, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que propõe Adalberto Costa Júnior para Presidente da República, a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), com Nimi Ya Simbi a liderar a lista, a CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral), liderada por Manuel Fernandes, a APN (Aliança Patriótica Nacional), cujo cabeça de lista é Quintino Moreira, o PRS (Partido de Renovação Social), cuja aposta para a Presidência é Benedito Daniel, e o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), com João Lourenço a voltar a disputar a Presidência da República.