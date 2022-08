Com o advento das redes sociais, mais recentemente, mas, já antes, também com a chegada dos canais internacionais de notícias às casas de cada vez mais angolanos, o dia consagrado à reflexão dos eleitores nas 24 horas que antecedem o dia de ir votar foi perdendo vigor no seu cumprimento. O Novo Jornal cumpre, até porque alea iacta est *.

A sorte está lançada e já pouco há a fazer para alterar o curso da escolha democrática dos angolanos, depois de 30 dias de intensa campanha eleitoral oficial e meses de pré-campanha não menos empenhada por parte dos oito concorrentes às quintas eleições gerais em Angola.

Neste dia, por tradição, as forças políticas concorrentes e os candidatos estão impedidos de apelar ao voto, de persuadir os eleitores, mesmo através de formas menos directas de convencimento a uma determinada escolha no boletim de voto.

Porém, com milhares, senão milhões de angolanos com canais de tv por cabo em casa, ou telefones com internet, a solidez desse princípio é cada vez menos clara e basta, para verificar isso mesmo, ligar os canais de notícias estrangeiros, especialmente os portugueses, onde as eleições em Angola continuam a ser noticiadas com destaque e com declarações políticas com apelos implícitos ou explícitos ao voto em determinada força concorrente.

Todavia, é mais sensato perceber que já pouco há a fazer que não tenha sido feito ao longo dos últimos meses.

A propósito, o Novo Jornal recorda a frase atribuída ao imperador romano Julius Caeser em 49 a.C., quando, ao atravessar o Rio Rubicão, no norte de Itália, proferiu esta frase - alea iacta est - que viria a ter múltiplos significados e interpretações ao longo dos séculos, como "os dados foram lançados", sendo que a mais comum é a sorte está lançada (*) e já não há nada a fazer, apenas concluir a... caminhada, votando em consciência na quarta-feira, 24 de Agosto.