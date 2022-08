Com o escrutínio a chegar perto dos 90% e resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) por círculo eleitoral, com número de votos mostrados nos gráficos ao lado das percentagens, pouco poderá mudar até à conclusão da contagem, garantindo assim o MPLA a manutenção do poder hegemónico no País apesar de perder a maior praça eleitoral, a partir de onde chega ao firmamento da política nacional uma nova figura: Nelito Ekuikui.

O secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ekuikui, conseguiu um dos maiores feitos da UNITA em 20 anos de democracia e quatro eleições, desfazer a hegemonia nacional do MPLA retirando-lhe a grande praça eleitoral angolana, Luanda, que elege 70 dos 130 deputados do círculo nacional, além dos cinco por cada círculo provincial, o que pode acabar por fazer uma impactante diferença quando forem feitas as contas finais globais das 5ªs eleições nacionais.

Este resultado na "praça" de Nelito Ekuikui só é comparável ao resultado nacional da UNITA de Adalberto Costa Júnior, para onde chamou o antigo companheiro de partido, Abel Chivukuvuku, sob a capa da plataforma Frente Patriótica Unida, que consegue passar a fasquia dos 40%, o melhor resultado eleitoral do partido do "Galo Negro" até hoje.

Mas se a UNITA quiser, se se confirmarem os resultados nacionais que eram conhecidos, oficialmente, perto das 11:00 desta quinta-feira - o MPLA com 52,08 e a UNITA com 42,98% -, apontar uma vitória clara nestas eleições tem como evidente a derrocada eleitoral em Luanda - 63,9% contra 33,06%, à mesma hora - do partido que governa o País desde 1975 porque é a única que se reveste de forte significado e pode levar os "camaradas" a rever com profundidade a forma como olham para o País. A perda do Zaire também não é uma boa notícia para João Lourenço.

Isto, porque, face ao actual cenário, o MPLA mantém-se como o maior partido parlamentar, embora perdendo a maioria qualificada, o que é, também, um resultado directo da votação em Luanda e João Lourenço é reconduzido como inquilino do Palácio da Cidade Alta, mas a sua postura terá agora, forçosamente, de mudar, esperado-se um MPLA mais dialogante no dia-a-dia parlamentar e, provavelmente, com maior abertura para negociar com a oposição, que deverá ficar sob uma fortíssima moldura de bi-partidarismo MPLA-UNITA, o que pode facilitar a geração de pactos de regime focados em sectores essenciais, como a realização de eleições autárquicas, a saúde e a educação.

Internamente, tanto o MPLA, com João Lourenço pressionado claramente a mexer com a estrutura do partido em Luanda, como a UNITA, vão forçosamente iniciar períodos de reflexão interna, analisar com profundidade a razão dos resultados, e a clarificação das lideranças poderá mesmo passar pelo voto dos militantes em congressos extraordinários, sendo que o xadrez do poder em Angola deverá mexer de forma radical nos próximos dois anos face aos compromissos assumidos tento pelo MPLA como pela UNITA em realizar eleições autárquicas um ano após a tomada de posse do novo Governo.

Em pano de fundo, e face a estes resultados que vão exigir análises rugosas à realidade política angolana que se transformou, quer os líderes do MPLA e da UNITA queiram, quer não, entre os vários cenários que se vão configurar, um é a abertura para o surgimento de novas lideranças, de topo, mas também intermédias, e aí, o vencedor do dia, Nelito Ekuikui, da UNITA, é quem surge com a escada mais alta para chegar até onde a sua sabedoria e impulso o permitirem.