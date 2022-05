Nas eleições de 2022, que estão a dias de ser marcadas pelo Presidente da República, tendo em conta que o plenário da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) já aprovou o parecer sobre a existência de requisitos para a realização da disputa eleitoral, há 12 partidos partidos autorizados a concorrer, mas ainda pode haver surpresas pois o director do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional afirmou que ainda há processos por decidir.

"Temos no país, neste exacto momento, 12 partidos políticos com inscrição em vigor no TC", disse Mauro Alexandre, citado pela imprensa local.

Da lista fazem parte o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Bloco Democrático (BD), o Partido de Renovação Social (PRS) e a Aliança Patriótica Nacional (APN).

Há ainda mais cinco, todos pertencentes à coligação CASA-CE: o Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA), o Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola-Aliança Patriótica (PADDA-AP), o Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), o Partido Pacífico Angolano (PPA), o Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA).

E há ainda o último a ser aprovado pelo TC, que foi, como avançou o Novo Jornal na terça-feira, 24, o Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO), liderado por Eduardo Chingunji, mais conhecido como Dinho Chingunji, antigo membro da UNITA.

Mas há, segundo o director do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional "um número diversificado de comissões instaladoras", mas, "uma vez convocadas as eleições, já não será possível a legalização para efeitos de candidatura".

Partidos vão contar com plataforma para fazer agendamento prévio da entrega de candidaturas

A partir deste ano, os partidos vão contar com uma plataforma dedicada onde farão o agendamento prévio da entrega das suas candidaturas. Estas serão depois validadas pelo Tribunal Constitucional.

O TC "está em condições de receber as candidaturas das associações políticas que queiram concorrer ao próximo pleito, no processo de inscrição dos seus candidatos à Presidência e vice-Presidência da República e deputados à Assembleia Nacional", anunciou a juíza presidente do Constitucional, Laurinda Cardoso, durante a abertura formal do Centro de Processamento de Dados (CPD), infra-estrutura ligada à recepção, verificação e validação de documentos exigidos para as candidaturas às eleições gerais.

"As apresentações das candidaturas serão feitas com base num agendamento que será marcado num determinado dia e hora, prevendo-se entre duas e três horas para cada partido fazer todo o processo de apresentação da sua candidatura", afirmou.

Com mais de 200 funcionários, o CPD possui vários postos de tramitação de processos, nomeadamente as zonas de "apoio ao processamento das listas", "apoio à validação", "declaração", "Registo Criminal", "Bilhete de Identidade", bem como uma área de arquivo.

O centro, adjacente ao gabinete dos partidos políticos do TC, possui uma sala para advogados e outra para a imprensa, entre outras valências para os restantes agentes eleitorais.