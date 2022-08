"Eu estou a seguir de perto a campanha. Vamos ver no que isso vai dar", disse aos jornalistas Lucas Ngonda, frisando que ele, pessoalmente, esteve na cidade do Sumbe, província do Kuanza Sul, para dirigir um comício, e não gostou do que viu.

"Não fiquei lá muito satisfeito. Não é o que esperava", acrescentou Lucas Ngonda, que adiantou que, nestas eleições, não há equilíbrio na cobertura por parte dos órgãos de comunicação social estatais.

"A transparência é a figura principal das eleições. As regras do jogo devem ser equilibradas. Não havendo isso, o processo corre mal", disse Lucas Ngonda.

Na cidade do Sumbe, o ex-presidente da FNLA disse que o programa do seu Governo pretende reintroduzir a figura de primeiro-ministro na Constituição da República, em caso de vitória nas eleições gerais de 24 deste mês.

"A FNLA pretende criar um sistema parlamentarista, em que o primeiro-ministro seja o chefe do Governo", referiu, sublinhando que que este modelo de governação dá melhores garantias para a realização de um trabalho eficaz para o desenvolvimento do País nos mais variados sectores.

Os dois ex-vices presidentes da FNLA, Ngola Kabango e Lucas Ngonda, estão envolvidos na campanha eleitoral, para que esta formação política, reconciliada recentemente, consiga um número considerável de assentos na Assembleia Nacional.

Por exemplo, em Benguela, Ngola Kabamgo, disse ser necessário que os candidatos às eleições saibam "vender bem o seu peixe" e não enveredem por discursos que incitem arruaças, vandalização e destruição dos bens públicos, pois os políticos devem privilegiar discursos programáticos que convençam o eleitorado.

Segundo o responsável, a FNLA tem como objectivo vencer as eleições de 24 de Agosto, porque Angola precisa de um Governo forte e capaz de mudar o País, apostando na agricultura, saúde, educação e, sobretudo, nos antigos combatentes, que, apesar de terem libertado o País, continuam a não ser devidamente reconhecidos.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.