A cópia definitiva do Ficheiro Informático dos Cidadãos Maiores (FICM) dá hoje entrada no Tribunal Constitucional (TC), dez dias depois da marcação da data das eleições gerais pelo Presidente da República.

Segundo uma nota do TC, o Ficheiro Informático dos Cidadãos Maiores é entregue pelo ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, à Comissão Nacional Eleitoral e será depois cedido pelo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, à presidente do Constitucional, Laurinda Cardoso.

A fase seguinte é a de importação das informações dos cidadãos com idade eleitoral para a Base de Dados concebida para efeitos de processamento das candidaturas.

Neste ficheiro, segundo o MAT, consta o registo de cerca de 14 milhões de cidadãos inscritos, dos quais 18 mil residentes no exterior do País.

O processo de Registo Eleitoral foi levado a cabo nas 18 províncias do território nacional e no estrangeiro.

No exterior do país foi feito na África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, França, Grã-Bretanha, Holanda, Namíbia, Portugal, República Democrática do Congo, República do Congo e Zâmbia.