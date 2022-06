De acordo com uma nota da CNE, os candidatos devem ser cidadãos nacionais com capacidade eleitoral activa (maiores de 18 anos e com o registo eleitoral actualizado), possuir como habilitações literárias mínimas a 8ª classe, ter boa capacidade de comunicação, motivação e relacionamento interpessoal.

Os candidatos deverão ainda desenvolver a actividade em regime de exclusividade e residir no município em que se candidatam. Ter sido membro das mesas das assembleias de voto nas eleições anteriores é requisito preferencial.

Os candidatos deverão apresentar cópia do Bilhete de Identidade ou cartão de eleitor, cópia da declaração ou certificado de habilitações literárias e o certificado de vacina contra a Covid-19.

Os interessados devem fazer a inscrição por via do portal da CNE (www.cne.ao) e, excepcionalmente, nas zonas rurais, podem entregá-las nas comissões municipais eleitorais. Para quem fizer a inscrição via Internet, depois de entrar no portal, deve aceder ao menu "inscrição", seleccionar a opção desejada, preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos solicitados. Posteriormente, deverá enviar a inscrição de candidatura e, de seguida, receberá no seu e-mail a resposta da confirmação da inscrição.