No programa de Governo 2022-2027, o MPLA defende a consolidação da paz e da democracia, a reforma do Estado e boa governação, assim como o desenvolvimento harmonioso do território.

A promoção do capital humano, com realce para a educação, saúde, emprego, cultura e desporto, a redução das desigualdades sociais, o combate à fome e à pobreza, a igualdade de género, a modernização e eficiência das infraestruturas, a intensificação da diversificação económica, com predominância para o sector produtivo e privado, são outros "grandes desafios" deste programa aprovado quinta-feira, 02, pelo Comité Central do MPLA, assim como assegurar a defesa da soberania, da integridade do território e da segurança nacional.

O programa de Governo 2022-2027 do MPLA, estruturado em sete eixos estratégicos, e o seu manifesto eleitoral, composto por três desígnios, foram antecedidos de um amplo trabalho de diálogo social e de avaliação da actividade governativa de 2017-2022, assim como da absorção da moção de estratégia do líder aprovada no VIII Congresso Ordinário do MPLA, de Dezembro de 202, segundo o partido que governa o País.

O programa de Governo 2022-2027 e o manifesto eleitoral serão apresentados pela estrutura de coordenação da campanha do MPLA, cujo acto vai decorrer no Centro de Conferências de Belas, em Luanda.