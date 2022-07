Os partidos políticos da oposição consideram que o reajuste do financiamento público da campanha eleitoral dos partidos e da coligação de partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 2022, feito pelo Presidente das República, João Lourenço, já dá para fazer trabalhar, mas defendem um acréscimo no suporte da logística dos delegados de lista das assembleias de voto.

O secretário para a organização da UNITA, Diamantino Mussokola, disse que a democracia tem custos e é preciso investir muito nas campanhas eleitorais.

"Quando saiu o primeiro pacote com aquela quantia de 400 milhões, aquilo era diabolizar a democracia. Se nós apostamos na democracia temos de investir", disse ao Novo Jornal Diamantino Mussokola.

Na sua opinião, "investir na democracia é fazer com que os actores que animam a mesma democracia estejam em condições de disputar as eleições em pé de igualdade".

"Porque quando são aprovadas verbas aquém do normal é porque quem aprovou utiliza fundos do Estado. O Presidente da República movimenta-se pelas províncias com fundos do Estado. Com aviões e carros do Estado. Não vê os custos, enquanto os outros têm de fazer das tripas coração", frisou.

Para o também deputado à Assembleia Nacional, "o reajuste feito pelo Presidente da República não é gesto de boa vontade, mas um dever de alguém que está à frente dos destinos do País".

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, entende que o Chefe do Estado deveria fazer mais um acréscimo para o suporte da logística dos delegados de lista, que será de mais de 52 mil pessoas para cada partido.

"Pensamos nós o valor que foi dado é melhor do que aquele previsto no despacho anterior, mas o PR deveria reflectir mais sobre o valor para a logística dos delegados de lista que estarão em todas as mesas das assembleias de voto para fiscalizar o voto", referiu.

O secretário-geral do Bloco Democrático, Mwata Sebastião, disse que o valor reajustado dá para trabalhar, em relação o primeiro montante aprovado.

"A campanha eleitoral tem muitos custos. A produção interna não responde à demanda. O que foi aprovado faz sentido porque acrescentaram mais valor do que o disponibilizado no pleito anterior, que era apenas um milhão de dólares", concluiu.

Refira-se que o financiamento público da campanha eleitoral dos partidos políticos e das coligações de partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 2022 foi reajustado, esta segunda-feira, para 1.112.050. 000 Kz.

O valor, segundo um decreto presidencial, será atribuído a cada um dos partidos e às coligações admitidos pelo Tribunal Constitucional.

Esta verba tem como objectivo financiar a campanha eleitoral dos concorrentes às eleições gerais, que terão lugar no dia 24 de agosto de 2022.

O anterior valor estava fixado em 444,8 milhões de kwanzas para cada um dos 7 partidos e uma coligação de partidos políticos que vão concorrer ao pleito.

Trata-se, designadamente, dos partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e da coligação CASA-CE.

As próximas eleições gerais em Angola, as quintas da história do país, desde a Independência nacional a 11 de Novembro de 1975, vão contar com a participação, pela primeira vez, dos angolanos residentes no estrangeiro.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

Fora do continente, o voto estará aberto à diáspora angolana no Brasil (Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo), na Alemanha (Berlim), na Bélgica (Bruxelas), em França (Paris), no Reino Unido (Londres), em Portugal (Lisboa, Porto) e nos Países Baixos (Roterdão).