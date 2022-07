O Tribunal Constitucional negou provimento à providência cautelar intentada pela UNITA, sobre o processo de reconhecimento e de acreditação dos observadores eleitorais, bem como o caderno de encargos inerente ao concurso público relativo à prestação do serviço de solução tecnológica e logística eleitoral para as eleições gerais de 2022, que, segundo o "Galo Negro", violam a Lei.

Diz o colectivo de juízes que entende "não estarem reunidos e provados, nos autos, os pressupostos necessários para a procedência do aludido expediente processual, ínsitos no artigo 399.º do CPC, nomeadamente a existência do direito invocado e o fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável".

A UNITA deu entrada, em Maio, de uma providência cautelar junto do Tribunal Constitucional, contra tudo aquilo que considera "violação sistemática da transparência eleitoral", como a não afixação da lista de cidadãos maiores registados dentro e fora do País, e onde alega, por exemplo, que, pelo número de observadores definidos pela Comissão Nacional Eleitoral, as eleições serão "inobserváveis e não credíveis" porque o número "não permite a transparência desejada", provocando "danos ao processo eleitoral de difícil reparação".

O TC conclui que, "pela fragilidade das razões apresentadas, não é possível concluir-se pelo fundado receio de lesão e, consequentemente, pela procedência desta providência, por manifesta falta de fundamento".

Segundo os juízes do Constitucional, "a natureza meramente cautelar deste tipo de procedimentos, em que os seus objectivos não visam o restabelecimento da verdade jurídica, mas apenas um meio de evitar que ocorram possíveis danos enquanto a veracidade dos factos não é determinada na acção principal, por este motivo, não pode o requerente pretender alcançar, com o presente expediente, os desígnios próprios de uma acção principal".