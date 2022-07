O presidente do MPLA, João Lourenço, disse esta sexta-feira que à semelhança da província de Benguela, Kuando Kubango vai também beneficiar de energia solar, um trabalho que será executado por um consórcio de empresas. No seu discurso, João Lourenço apelou também ao fim do discurso da fraude eleitoral por parte da oposição: "Apelo à oposição para terminar com o discurso da fraude e com a acusação leviana a instituições nacionais e estrangeiras que trabalham nas quintas eleições gerais em Angola".

"Serão 17 projectos independentes nesta província que vai beneficiar da energia limpa, a partir do sol, que será feita por um consórcio de empresas que integra a empresa americana Sun África", anunciou o presidente do MPLA durante um comício na cidade de Menongue, no âmbito da campanha eleitoral.

"Está a chegar a hora de votar no número 08. Fábricas, agricultura, fertilizantes, estradas, água, portos e aeroportos, saúde educação (...) bem-estar social dos angolanos, continuarão a ser a nossa prioridade", prometeu, salientando que o MPLA é o único partido que de forma "honesta e humilde, aberta e sincera" pediu perdão ao povo angolano e às vítimas dos conflitos.

Em caso de vitória no pleito eleitoral de 24 de Agosto, o líder do MPLA anunciou, também, a execução de dois projectos para aumentar, "consideravelmente", a capacidade de oferta de energia às populações e a economia do Cuando Cubango.

Trata-se do projecto que vai ligar a província do Kuando Kubango à rede nacional de energia, a partir da barragem do Gove, na província vizinha do Huambo.

"Vamos aumentar em mais de 400.500 ligações domiciliares de água potável nessa província, com ampliação do actual sistema", anunciou, destacando a construção de uma estrada para ligar as localidades de Mavinga (Kuito Kuanavale, Angola) e Rivungo (Namíbia).

Frisou que o Executivo angolano, ao longo dos últimos cinco anos, fez muitas realizações em prol do desenvolvimento económico e social do País e do povo angolano.

"Será construída de raiz a universidade de Menongue, que vai permitir uma autonomia da província nesse domínio.

Anunciou que as obras de construção e reabilitação de estradas inter-municipais na província do Cuando Cubango vão arrancar nos primeiros dias do mandato 2022 a 2027.

Informou estar em fase de conclusão as obras da ponte sobre o Rio Mpalei, assim como os trabalhos de contenção de cinco ravinas, que punham em perigo a vida da população e criavam outros constrangimentos as infra-estruturas locais.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e da coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).