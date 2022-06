Segundo a imprensa portuguesa, o ISEP confirmou que o presidente do partido do "Galo Negro" obteve o grau de bacharel em engenharia electrónica na década de 1990, mas Adalberto Costa Júnior, já tinha, logo depois da notícia da publicação portuguesa, garantido ao Novo Jornal que estava tranquilo porque tinha "mesmo estudado lá".

Numa nota enviada aos media portugueses, foi mesmo a presidência do ISEP a esclarecer que a polémica com as dúvidas sobre a formação académica do líder da UNITA não tinha razão de ser, embora estivesse há vários anos a ser alimentada nos media e redes sociais angolanos sem que o visado tenha alguma vez optado por acabar com as dúvidas mostrando os documentos que provariam facilmente a sua formação no ISEP, uma das escolas superiores de maior prestígio em Portugal na área das engenharias.

Adalberto Costa Júnior concluiu o grau de bacharel com a média de 11 valores, que, embora modesta, confere inequivocamente a formação em engenharia electrónica do candidato do maior partido da oposição a Presidente da República de Angola.

O artigo da revista Sábado, que agora abre um espaço de dúvida para aquilo que pode ter motivado este deficiente trabalho jornalístico, baseia-se, alegadamente, nas respostas dadas pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) à questão sobre se Adalberto Costa Júnior tinha estado inscrito no curso e se tinha licenciado.

"Tendo sido assim indicado pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), informo que Adalberto Costa Júnior não obteve o grau de licenciado no ISEP.", respondeu o Instituto Superior de Engenharia do Porto, citado pela Sábado.

"Com base na informação que nos foi fornecida, não conseguimos localizar qualquer registo referente à inscrição do Engº Adalberto Costa Júnior na formação indicada", respondeu, por sua vez, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, também citada pela revista portuguesa.

A Sábado afirma ainda ter contactado a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros Técnicos portuguesas, segundo as quais "Adalberto Costa Júnior nunca nelas esteve inscrito, logo, nunca exerceu engenharia em Portugal".

ACJ disse, pouco depois do reacender da antiga polémica, ao Novo Jornal, que "nada disto é extraordinário", que estava "calmo e tranquilo" e que já sabia que "isto iria mesmo acontecer" com o aproximar das eleições, marcadas para 24 de Agosto.