Insistindo no lema "a hora é agora", o líder da UNITA fala em anos de degradação e considera que o País precisa de um Presidente para todos, sem preferências partidárias. Num recado dirigido à comunicação social, Adalberto Costa Júnior pede igualdade de tratamento, até por uma questão de "estabilidade", e, a pensar na transparência eleitoral, defende a defesa do voto contra a fraude.

Após sucessivos apelos à alternância do poder político como caminho para uma Angola livre da miséria, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou hoje, 23, em Benguela, na abertura da campanha para as eleições de 24 de Agosto, que os angolanos devem pedir contas às autoridades sobre a gestão do País em 20 anos de paz, cinco dos quais marcados por uma liderança que considera fracassada.

Costa Júnior lembrou uma governação com 46 anos, mas, como que a dar o benefício da dúvida pelo conflito armado, analisou o período de Abril de 2002 à presente data, para assinalar uma "degradação total".

O igualmente líder da Frente Patriótica Unida (FPU), a plataforma eleitoral que dá expressão ao Governo Inclusivo e Participativo, acrescentou que Angola não tem tido um PR capaz de servir o cidadão de uma forma ajustada aos anseios dos três pais da independência nacional.

"Jonas Savimbi, Holden Roberto e Agostinho Neto partiram sem o sonho da construção de uma Nação. Hoje, lamentavelmente, temos mais um presidente de partido", indicou ACJ, que apontou para degradação em matéria de democracia e liberdades.

Ovacionado a cada dez minutos em uma hora e meia de discurso, fez saber que procurou estabelecer pontes com o Executivo de João Lourenço, sobretudo em nome de uma segurança política, e salientou que o regime confundiu com tentativa de partilha de poder.

"É normal em democracia, são acordos para que existam mínimos na saúde ou educação, mas o nosso adversário ainda não apreendeu", explicou, reagindo a uma posição do PR num contacto com alguns órgãos de comunicação social.

De acordo com o político, uma das formas de assegurar estabilidade nos trinta dias de campanha é fazer com que a imprensa empreste, em obediência à lei, tratamento igual aos oito concorrentes.

"Espero que isto aconteça pelo menos agora, dar directos a todos, como aconteceu esta manhã num certo comício", reforçou ACJ, pouco antes de ter pedido que os militantes do seu partido não reajam a provocações.

"Sei que serão confrontados com cascas de banana, isto mesmo. O objectivo é fazerem de nós intolerantes", refere, convicto de que a alternância vai garantir um País digno, com competência no Governo.