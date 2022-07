O MPLA e a UNITA, os dois maiores partidos nacionais, vão, hoje, Sábado, 23, véspera do arranque oficial da campanha eleitoral para as eleições de 24 de Agosto, dar um sinal claro do que vai ser o tom e o ritmo da campanha que tem oficialmente início no Domingo.

Em Benguela, como o Novo Jornal antecipou na quinta-feira, Adalberto Costa Júnior, o cabeça de lista da UNITA e candidato à Presidência da República pelo partido do "Galo Negro", e em Luanda, João Lourenço, que volta a candidatar-se pelo MPLA, encabeçando a lista dos "camaradas", vão mostrar as linhas de força dos 30 dias de intensa disputa política e deixar um sinal da força das suas máquinas eleitorais.

O MPLA e o seu líder irão realizar o seu comício no Camama, no município de Talatona, pelas 11:30/12:00, enquanto a UNITA escolheu o aeroporto 17 de Setembro, no Bairro 70, em Benguela, para, às 14:00, dar início à abertura nacional da campanha eleitoral.

Mas o dia de hoje começou a ser preparado com antecedência, com a máquina eleitoral do MPLA há vários dias a mobilizar professores, igrejas e vários sectores profissionais para participarem no comício deste Sábado, no Camama, soube o Novo Jornal de pessoas ligadas à educação e às igrejas.

Já em Benguela, Adriano Sapiñala, o primeiro secretário do "Galo Negro", recebeu sexta-feira o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, no Lobito, com dezenas de milhares de pessoas a recebê-lo em euforia.

A UNITA tem apostado, em praticamente todas as intervenções de Adalberto Costa Júnior, na ideia de que o País vive um amplo movimento, "imparável", para a alternância, ao fim de 47 anos de governação do MPLA.

A "inevitável" conquista do poder pela UNITA nestas eleições deve ser, de novo, este Sábado, a aposta como mensagem mais forte do aguardado discurso do líder do maior partido da oposição desde as primeiras eleições em Angola, em 1992.

E a novidade que é a integração de Abel Chivukuvuku, antigo militante e dirigente do partido e líder da CASA-CE nos últimos anos, como número dois e candidato a vice-Presidente, e ainda dos líderes do Bloco Democrático nas listas do "Galo Negro" deverá ser igualmente inflamada no discurso do líder e proposta do maior partido da oposição a substituir João Lourenço como inquilino do Palácio da Cidade Alta.

Já o MPLA, através do seu porta-voz, Rui Falcão, disse está quarta-feira, na província do Bengo, que a UNITA "vai continuar a sonhar muito tempo" para conquistar o poder político em Angola.

E o trabalho feito, as dificuldades que o País e o mundo viveram nesta legislatura, desde logo a pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia, com todo o esforço exigido para vencer os desafios inerentes, deverão voltar a ser a tónica dominante do discurso de João Lourenço.

O candidato do "M" tem igualmente feito um esforço permanente para justificar a aguardada vitória eleitoral com o trabalho de convencimento dos eleitores feito pela máquina partidária do MPLA nas 18 províncias angolanas e na diáspora.

Para o MPLA, o principal adversário está condenado a manter-se por "muitos anos" na oposição, sublinhando a força nacional do partido que Governa Angola desde 1975 em contraste com a impreparação do "Galo Negro" para a tarefa de Governar o País.

Ambos os partidos têm conseguido grandes ajuntamentos populares para as suas iniciativas de pré-campanha onde os seus líderes se deslocam, o que alguns analistas consideram ser um sinal de que se vai observar uma eleição disputada voto a voto no dia 24 de Agosto.