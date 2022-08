O primeiro dia de velório a José Eduardo dos Santos na sua casa, no Miramar, em Luanda, este Domingo, 21, fica marcado pelas escassas pessoas que lhe foram prestar homenagem depois de o corpo ter regressado no Sábado a Angola, mas a alguns quilómetros, no Estádio 11 de Novembro, do outro lado da cidade, milhares juntaram-se às igrejas a orar por eleições pacíficas, dedicando uma boa parte do culto ecuménico a abençoar a Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que é alvo das mais severas acusações por parte dos partidos da oposição.UNITA não deixou de criticar o tratamento dado ao antigo PR.

No culto que juntou as principais igrejas angolanas, onde esteve o Presidente da República, que, na condição de líder do MPLA e candidato, deu por terminada a campanha na sexta-feira, com a presença de dirigentes dos vários partidos - o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que só termina a campanha na segunda-feira, não esteve mas fez-se representar -, o tom foi de confluência num ponto muito preciso: que o Criador ajude a que a violência não irrompa no País por causa das escolhas políticas dos angolanos que vão votar nas 5ªs eleições gerais a 24 de Agosto, quarta-feira.

Em contraste, poucas foram as pessoas que se dirigiram este Domingo à casa oficial do antigo Chefe de Estado, no Miramar, onde repousam, antes do funeral, que deve ocorrer a 28 de Agosto, dia que seria do seu 80º aniversário, se estivesse vivo, os seus restos mortais desde a noite de Sábado, quando um avião trouxe, acompanhada pela viúva, Ana Paula dos Santos e alguns dos seus filhos, bem como um largo número de jornalistas e elementos ligados ao Executivo, a urna desde Barcelona, em Espanha, onde JES morreu a 08 de Julho.

Claramente marcada por este momento, a campanha eleitoral perdeu vigor assim que se soube da decisão do tribunal espanhol que entregou, contra a vontade dos seus filhos mais velhos, Isabel e Tchizé dos Santos, o corpo à viúva, Ana Paula dos Santos, e o candidato do MPLA e Presidente da República, João Lourenço, se desligou das acções de campanha, para se resguardar em iniciativas mais próprias da sua condição de Chefe de Estado e de Governo.

Alias, no seu derradeiro discurso, Lourenço não teceu quaisquer críticas aos adversários, como fizera nos dias anteriores, de forma particularmente agressiva, nem sequer dedicou uma palavra à chegada dos restos mortais do seu antecessor.

A decisão de João Lourenço de se distanciar teve um efeito imediato, até porque tanto interna como no espaço dos media internacionais dedicados às eleições de 24 de Agosto, foi José Eduardo dos Santos que ganhou dimensão de primeira-página, a ponto de, por exemplo, as televisões portuguesas generalistas terem, nos seus serviços noticiosos da noite, iniciado com directos do Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, onde estava a chegar o seu corpo.

E a caravana fúnebre que seguiu do aeroporto para a sua residência oficial foi igualmente alvo de destaques na generalidade dos media nacionais e internacionais que estão em Angola a cobrir as eleições.

Quem não abdicou do trabalho no terreno eleitoral foi o líder da UNITA, que tem marcado para segunda-feira, o último dia de campanha, o derradeiro comício, em Luanda, no espaço Filda, no Cazenga, embora seja uma incógnita se Adalberto Costa Júnior vai ou não referir-se a estes dias finais da campanha, claramente marcados pela chegado do corpo de José Eduardo dos Santos.

No entanto, Nelito Ekuikui, o chefe da UNITA em Luanda, e um dos dirigentes mais em evidência no maior partido da oposição, não recusou comentar o assunto do momento quando questionado pelos jornalistas após o culto ecuménico no 11 de Novembro.

O secretário provincial de Luanda da UNITA questionou mesmo, citado pela Lusa, qual o objectivo da "politização da vinda do corpo" de Eduardo dos Santos, acrescentando que "o governo está exposto porque tratou mal o ex-chefe de Estado, que, apesar de todos os erros que cometeu, ainda assim merecia mais dignidade".

Sublinhando um pormenor para criticar o Governo e a comissão intergovernamental criada para gerir as cerimónias fúnebres, Ekuikui atirou: o corpo chegou "sem honras militares, apesar de ter sido comandante em chefe das Forças Armadas".

Na mente dos angolanos está agora uma pergunta para já sem resposta: no que toca à contagem dos votos, a quem mais vai servir a chegada, e a forma como chegou, o corpo de JES a Luanda?