O motorista da viatura que embateu contra a viatura do presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, na cidade do Lubango, província da Huila, encontra-se detido e nas próximas horas será ouvido pelo Ministério Público para os devidos trâmites legais, por ter sido encontrado em estado de embriaguez e desencartado.

O Grupo Parlamentar da UNITA informou esta quinta-feira, 11, a ocorrência de um acidente de viação envolvendo a viatura protocolar de marca Lexus, pertencente ao deputado Liberty Chiyaka, líder do Grupo Parlamentar do partido e coordenador do grupo de acompanhamento à província da Huíla, pelas 22:00 do dia 10 de Agosto de 2022, na cidade do Lubango.

"O Grupo Parlamentar esclarece que o deputado Liberty Chiyaka se encontra naquela província a desenvolver actividades partidárias no quadro da campanha eleitoral, e, na altura do acidente, encontrava-se no hotel onde está hospedado", diz o comunicado da UNITA.

De acordo com o documento, na viatura estava apenas o motorista que, minutos antes do acidente, tinha deixado o ajudante de campo do deputado em sua casa, quando uma outra viatura embateu contra ela na parte central do lado direito, o que provocou o capotamento, tendo o motorista do deputado saído ileso.

"O Grupo Parlamentar da UNITA tranquiliza a sociedade e agradece a solidariedade de todos os que se comoveram com o sucedido. Agradece igualmente as diligências feitas por pessoas anónimas e espera que as autoridades competentes tragam à luz os resultados das suas investigações", finaliza o documento.

