Nas primeiras horas de votação, as mulheres e jovens destes municípios lideram o número de votantes.

Numa primeira ronda por algumas artérias destes municípios, o Novo Jornal verificou que as ruas estão desertas e é visível, em todas as ruas e esquinas, que a segurança foi reforçada para que sejam evitados quaisquer distúrbios durante a votação.

Tranquilidade é a palavra mais ouvida para descrever a forma como decorrem as quintas eleições gerais.

Por exemplo, no município de Kilamba Kiaxi, o processo de votação iniciou com calma, embora alguns eleitores se queixem de estar a ter "muitas dificuldades" em encontrar os locais de votação.

"É por isso que os partidos políticos estavam a exigir a publicação dos cadernos eleitorais. Agora estamos a ter dificuldades", queixou-se a cidadã Maria Neto.

Antónia de Almeida, moradora do bairro Maria Eugénia Neto, que actualizou o seu registo neste bairro, viu o seu nome calhar no município de Cacuaco e não tem passagem de táxi para exercer o seu direito de voto.

"Lamento não ter votado nestas eleições. Não compreendo como é que o meu nome apareceu no município de Cacuaco", disse.

À semelhança de Antónia de Almeida, muitos cidadãos estão nestas condições, não só em Luanda, como em todo o território nacional.

Para o líder político da CASA-CE, Manuel Fernandes, com esta situação espera-se muita abstenção.

"Sempre chamámos atenção para esta situação, infelizmente não fomos ouvidos", disse ao Novo Jornal o líder da CASA-CE.

O porta-voz da FNLA, Ndonda Nzinga, também está preocupado com a situação, já que muitos eleitores do seu partido começaram a comunicar estas irregularidades.

"Estamos a apelar a que façam algum esforço para localizarem a assembleia onde vão votar. Este pleito eleitoral é muito importante para a alternância do poder em Angola", disse.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi). Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.