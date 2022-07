O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, disse na província do Bengo que a UNITA "vai continuar a sonhar muito tempo" para conquistar o poder político em Angola.

Falando à Rádio Ecclesia, em reacção às acusações do secretário provincial da UNITA no Bengo, Moniz Alfredo, segundo as quais, as promessas feitas há cinco anos pelo Presidente do MPLA, João Lourenço, para melhorar esta região, não foram cumpridas.

O secretário da UNITA lembrou nestas acusações que João Lourenço prometeu que iria transformar a "fazenda de Caxito" numa cidade, desenvolver as infraestruturas da região e criar mais postos de trabalho.

De acordo com o responsável da UNITA, uma das muitas promessas por cumprir é a construção da estrada no histórico município de Nambuangongo, que ainda está em péssimas condições.

"Sonhar não é proibido, mas a UNITA vai continuar a sonhar muito tempo para conquistar o poder político em Angola", respondeu Rui Falcão.

De acordo com o porta-voz do MPLA, o Executivo liderado pelo Presidente da República, João Lourenço, executou muitas obras que estão a beneficiar a população do Bengo.

"Muitos hospitais, escolas, entre outras infraestruturas, foram construídas. O Executivo tem cumprido o seu papel", acrescentou o porta-voz do MPLA.