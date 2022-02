Diz o decreto presidencial 38/22 que "considerando que o calendário político indica no sentido da realização das eleições gerais para Agosto de 2022", e tendo em conta que "o Tribunal Constitucional assume um papel crucial no processo eleitoral, devem ser preparadas as pré-condições para o efeito, com a realização de despesas com equipamentos e materiais diversos".

No decreto presidencial não são avançadas quais serão essas "despesas com equipamentos e materiais diversos"

Por determinação legal, ao Tribunal Constitucional recaem as competências relacionadas com o processo de apreciação e validação de candidaturas às eleições, o contencioso do registo eleitoral, bem como o contencioso eleitoral.