A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) divulgou os locais de votação dos concorrentes e dos membros dos órgãos de soberania do País nas eleições gerais de 24 de Agosto. O Presidente da República e cabeça de lista do MPLA, João Lourenço, irá votar na Universidade Lusíada, adjacente à Cidade Alta, na baixa de Luanda, na mesa número cinco. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, irá votar na Escola Estrela da Manhã - 28 de Agosto, na Urbanização Nova Vida, na mesa número 1.

Já Manuel Fernandes, presidente da CASA-CE, vai votar no colégio "Devir", no bairro Militar, no município do Talatona, na mesa número 2.

O líder do Partido de Renovação Social (PRS), Benedito Daniel, vai deslocar-se ao Instituto Superior Politécnico do Bita (ISPB), no distrito urbano da Cidade Universitária, município de Talatona, para votar na mesa número 1.

Nimi A Simbi, o cabeça de lista da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), irá descolar-se à Escola Secundária Neves e Sousa (Gilco) n.º 5106, na Vila de Viana, para votar na mesa número 3.

Quem também irá votar na mesa número 3, mas na Escola Secundária n.º 1091, ex- 3028, no bairro do Maculusso, distrito urbano da Ingombota, é a única mulher a corrida à Presidência da República, Florbela Malaquias, líder do Partido Humanista Angolano (PHA).

No Colégio Angolano de Talatona, no município do Talatona, na mesa número 3, irá votar o presidente da Aliança Patriótica Nacional (APN), Quintino Moreira.

Dinho Chingunji, líder do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola (P-JANGO), vai votar no Instituto Médio de Administração e Gestão Novo Vida 2, na urbanização Novo Vida, na mesa número 2.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.