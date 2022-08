O presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) disse hoje que a instituição cumpriu todas às tarefas do processo eleitoral com profissionalismo, transparência, isenção, imparcialidade e lisura.

Manuel Pereira da Silva leu uma mensagem para apresentar as várias etapas do processo eleitoral cuja votação terá lugar dentro de 24 horas, apelou ao povo angolano para participar de forma massiva no voto, devendo "observar uma postura cívica, ordeira e responsável".

"Apelamos ao povo angolano a sua participação massiva na votação no dia 24 de Agosto, que iniciará as 07:00, com abertura das assembleias de voto no País e no Exterior do País, devendo observar uma postura cívica ordeira e responsável", recomendou o presidente da CNE, salientando que os eleitores devem "abster-se de qualquer comportamento que possa vir a perturbar a ordem e a tranquilidade".

Em jeito de balanço, recordou que o Tribunal Constitucional (TC) recebeu e validou para concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.

Afirmou que estão constituídas, 13. 238 Assembleias, 26.428 mesas de votos, o que implicou o recrutamento e formação de 106.870 membros das assembleias de voto, no País e no estrangeiro.

Referiu ainda que, mais 200 mil delegados de lista foram credenciados pela CNE a nível nacional e no estrangeiro.

Para o financiamento público da campanha eleitoral dos partidos políticos e coligações concorrentes às eleições gerais de 2022, o presidente da CNE lembrou que foram atribuídos 1.112,050.000Kz.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi). Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).