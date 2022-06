O programa de Governo 2022-2027 e o manifesto eleitoral do MPLA, documentos fundamentais que apresentam as propostas de medidas políticas que se propõem "assegurar o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições sociais dos angolanos", são a continuação do projecto de 2017-22.

No programa de 2017-2022, o MPLA definiu "grandes objectivos" com destaque para "a paz, a democracia, a coesão nacional, o reforço da cidadania e a construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva".

Constava ainda neste programa a modernização do Estado, o desenvolvimento sustentável com a inclusão económico-social e a redução das desigualdades.

O desenvolvimento humano, bem-estar dos angolanos, edificação de uma economia diversificada, competitiva, inclusiva e sustentável, a expansão do capital humano e a criação de oportunidades de emprego qualificado e remunerador para os angolanos, constam igualmente no programa apresentado para 2017-22.

Foram ainda considerados pelo MPLA a garantia da soberania e da integridade territorial e o reforço do papel de Angola no contexto internacional e regional.

Já no programa de Governo 2022-2027, o MPLA defende também a consolidação da paz e da democracia, a reforma do Estado e boa governação, assim como o desenvolvimento harmonioso do território.

A promoção do capital humano, com realce para a educação, saúde, emprego, cultura e desporto, a redução das desigualdades sociais, o combate à fome e à pobreza, a igualdade de género, a modernização e eficiência das infraestruturas, a intensificação da diversificação económica, com predominância para o sector produtivo e privado, são outros "grandes desafios" deste programa aprovado quinta-feira, 02, pelo Comité Central do MPLA, assim como assegurar a defesa da soberania, da integridade do território e da segurança nacional.

O comité central exortou para uma massiva divulgação do programa de Governo e do manifesto eleitoral junto dos cidadãos eleitores, para que "compreendam o bem fundado das propostas apresentadas pelo MPLA e o seu líder, traduzidos na garantia de um futuro melhor".

O Comité Central mandatou o secretariado do bureau político a assegurar ajustamentos necessários no quadro do processo de validação da candidatura pelo Tribunal Constitucional que conduzam à aprovação final da Lista de Candidatos a Deputados do MPLA às Eleições Gerais.

O programa de Governo 2022-2027 do MPLA, estruturado em sete eixos estratégicos, e o seu manifesto eleitoral, composto por três desígnios, foram antecedidos de um amplo trabalho de diálogo social e de avaliação da actividade governativa 2017-2022, assim como da absorção da moção de estratégia do líder aprovada no VIII Congresso Ordinário do MPLA, de Dezembro de 2021, refere o comunicado do partido no poder.