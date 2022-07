O representante do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) na Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA), Reginaldo Silva, alertou, no contexto da campanha eleitoral que arrancou este domingo, 24, que a ERCA não tem plano de trabalho para fazer o acompanhamento aos órgãos de comunicação social neste período eleitoral.

A preocupação de Reginaldo Silva surge em função de a ERCA não realizar, há cerca de um mês, uma reunião plenária do seu conselho directivo.

"A minha grande preocupação, enquanto membro da ERCA, tem a ver com o facto de esta entidade não ter até esta altura qualquer plano de trabalho para fazer o acompanhamento deste período altamente sensível do processo eleitoral que se avizinha e que na maioria vai passar pelos "media" e pelo próprio trabalho dos Jornalistas", escreveu o próprio, na sua conta do Facebook, na sexta-feira.

Respondendo à Rádio Ecclesia, sobre o porquê da pouca acção da ERCA, Reginaldo Silva, que representa na ERCA o Sindicato dos Jornalistas Angola (SJA), disse que a Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana tem abrangência suficientes para, durante a campanha eleitoral, ter a sua intervenção normal, no quadro das suas competências.

Segundo Reginaldo Silva, a ERCA deve garantir que os órgãos de comunicação social obedeçam, sobretudo neste período de 30 dias da campanha eleitoral, às regras da ética e da deontologia jornalísticas.

"Neste período de 30 dias, sendo um período muito sensível, continue a pautar-se pela ética e pela deontologia do jornalista", disse.

"A minha grande preocupação, enquanto membro da ERCA, tem a ver com o facto de esta Entidade não ter até esta altura qualquer plano de trabalho para fazer o acompanhamento deste período altamente sensível do processo eleitoral", prossegue o também jornalista.

"Agora não temos nada porque não houve a reunião plenária do seu conselho directivo há cerca de um mês, por razões que só o seu presidente saberá explicar", afirmou.

Reginaldo Silva assegurou que torna público este assunto devido à composição da própria ERCA, visto que internamente há uma maioria política que é favorável ao Governo e ao MPLA.

"Vou mais longe, para dizer que a Entidade está neste momento paralisada por decisão estratégica do seu presidente, que é o único membro da ERCA que tem a competência de convocar as reuniões plenárias do seu "board".

Neste período, segundo Reginaldo Silva, os partidos políticos, independentemente de terem muitos ou poucos militantes, todos devem ter, por Lei, tratamento igual.

"Um jantar, uma passeata, entrega de panfletos porta a porta, conferências de imprensa têm a mesma importância que um comício de um partido que tenha maior capacidade de mobilização", salienta Reginaldo Silva assegurando que a ERCA devia debater estas questões.

"Percebo as razões desta estratégia, mas não posso de forma alguma concordar com ela e muito menos pactuar pela via do silêncio com uma tal demissão, quanto mais não seja, em nome do próprio juramento solene que fiz diante do Parlamento quando há cerca de cinco anos fui eleito como membro da sua direcção por indicação do Sindicato dos Jornalistas Angolanos", explicou.

O membro da ERCA afirmou haver um bloqueio interno na Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, com base na sua direcção e composição.

Sobre este assunto o Novo Jornal tentou ouvir o porta-voz da ERCA, Paulo Mateta, mas sem sucesso.