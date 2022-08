O membro do conselho directivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA), Reginaldo Silva, que representa o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), abandonou esta sexta-feira, 5, a reunião plenária da ERCA, em protesto, pelo facto de aquele órgão regulador não realizar há seis semanas uma reunião plenária.

"Em sinal de protesto abandonei esta sexta-feira, 5 de Agosto, a reunião plenária da ERCA que foi finalmente convocada, seis semanas depois do último encontro se ter realizado, no passado dia 24 de Junho", escreveu, em nota pública, Reginaldo Silva, no facebook.

Reginaldo Silva disse ter responsabilizado directamente o presidente da ERCA pela "notória ausência" deste órgão na campanha eleitoral.

"O presidente da ERCA não se fez presente, tendo delegado as suas competências num outro conselheiro", salienta.

Na única deliberação que a ERCA produziu este ano, em Maio último, explica Reginaldo Silva, o conselho directivo "reiterou a sua disposição em dedicar uma especial atenção à actividade da comunicação social nesta fase histórica que o País está a viver".

Em finais do mês passado, o único representante do SJA na ERCA lamentou que o órgão regulador não tenha um plano de trabalho para fazer o acompanhamento aos órgãos de comunicação social neste período eleitoral.

A preocupação de Reginaldo Silva surgiu em função da ERCA não ter realizado, há cerca de um mês, uma reunião plenária do seu conselho directivo.

"A minha grande preocupação, enquanto membro da ERCA, tem a ver com o facto de esta entidade não ter até a esta altura qualquer plano de trabalho para fazer o acompanhamento deste período altamente sensível do processo eleitoral e que na maioria vai passar pelos media e pelo próprio trabalho dos jornalistas", escreveu na altura.

Respondendo à Rádio Ecclesia sobre o porquê da pouca acção da ERCA, Reginaldo Silva disse que a Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana tem abrangência suficiente para, durante a campanha eleitoral, ter a sua intervenção normal, no quadro das suas competências.

Segundo Reginaldo Silva, a ERCA deve garantir que os órgãos de comunicação social obedeçam, sobretudo neste período da campanha eleitoral, às regras da ética e da deontologia jornalística.

"Agora não temos nada porque não houve a reunião plenária do seu conselho directivo há cerca de um mês, por razões que só o seu presidente saberá explicar", afirmou.

Reginaldo Silva assegurou que torna público este assunto devido à composição da própria ERCA, visto que internamente há uma maioria política que é favorável ao Governo e ao MPLA.

O representante do SJA na ERCA afirmou haver um bloqueio interno na Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, com base na sua direcção e composição.