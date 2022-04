Os deputados do MPLA estão na Huíla para as IV Jornadas Parlamentares, as últimas desta legislatura, e Virgílio de Fontes Pereira, presidente do Grupo Parlamentar dos "camaradas", aproveitou o discurso de abertura, proferido neste domingo, 24, para reafirmar que, nas eleições gerais de Agosto próximo, o seu partido aponta para uma "vitória retumbante", juntando-se à fasquia já avançada por João Lourenço durante o encerramento do VIII congresso do MPLA, decorrido em Dezembro de 2021, em Luanda.

Falando numa das unidades hoteleiras da cidade do Lubango, perante mais de 100 deputados do MPLA, o também coordenador das IV Jornadas referiu que o seu partido está a trabalhar no sentido de convencer o eleitorado a continuar a depositar o seu voto na governação do partido no poder em Angola há quase cinco décadas.

Para a Huíla, a segunda maior praça eleitoral do País, Virgílio de Fontes Pereira realçou que os camaradas definiram como estratégia eleitoral a manutenção da hegemonia neste círculo provincial, que se substancia na conservação dos cinco assentos parlamentes.

"Sempre que a oposição grita é porque vê o lobo atrás", atirou o presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, no primeiro dos cinco dias previstos para a realização deste encontro.

'Camaradas' associam perda de votos em 2017 a indicador de transparência eleitoral

Virgílio de Fontes Pereira considera infundadas as críticas à transparência do processo eleitoral angolano, recorrendo à perda, pelo seu partido, de 25 deputados nas eleições de 2017, para defender a lisura dos processos.

Discursando aos deputados presentes nas IV Jornadas Parlamentares do MPLA, que encerram nesta quarta-feira, 27, na Huíla, Virgílio de Fontes Pereira sublinhou que o partido no Governo "sempre esteve comprometido com a transparência eleitoral, e que, por isso, tomou a iniciativa de introduzir o assunto no debate político nacional".

"A nossa iniciativa é a demonstração inequívoca de que os processos têm sido limpos e muito mais claros. Basta ver a nossa perda percentual nas duas últimas eleições", disse o parlamentar, para quem "os discursos opacos" da oposição "parecem demonstrar sua desonestidade".

