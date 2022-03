A UNITA e a CASA-CE defendem a massificação de brigadas móveis dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAPs), nos mercados, unidades militares, esquadras policiais, universidades e outros locais de "muita concentração populacional" para acelerar o processo do registo eleitoral que termina no dia 31 deste mês.

Os dois partidos lamentam a posição do ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, que quarta-feira, 16, defendeu não ser possível a criação dos BUAPs, nas universidades, conforme o pedido dos estudantes preocupados com o atraso do processo do registo eleitoral.

Para o deputado da UNITA, Sediangany Mbimbi, ir ao encontro destas instituições "é a forma ideal para o Ministério da Administração do Território cumprir com o prazo do registo eleitoral" e abranger todos os cidadãos.

"O ministro diz que os BUAPs estarão abertos também aos domingos das 10:00 às 16:00. Mas é preciso estender este processo onde há concentração de muita população. Porque isso, resolveria o problema", acrescentou o eleito do partido do "Galo Negro".

Na opinião do presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, com as dificuldades que se observa à volta do processo do registo eleitoral, milhares de cidadãos angolanos poderão não votar nas próximas eleições.

"Se a situação continuar assim, nós vamos ter nas próximas eleições muitas abstenções, não por dificuldades pessoais, mas porque o cidadão não teve oportunidade para se registar", alertou Manuel Fernandes, frisando que o Estado "é uma pessoa de bem e não pode criar dificuldades ao cidadão".

"Se o Governo promove campanhas de vacinação de casa-em-casa, o porque não pode acontecer com o registo eleitoral?", interrogou-se o líder da CASA-CE.

No encontro com estudantes universitários quarta-feira, 16, Marcy Lopes, disse que o Ministério da Administração do Território vai analisar a possibilidade de prorrogar o prazo do Registo Eleitoral Oficioso.

Para o governante, o alargamento do processo "obedece a critérios".

"A alteração, em relação aos prazos, carece de uma concertação entre os vários intervenientes no processo de Registo Eleitoral Oficioso", disse o ministro.

Refira-se que, o Ministério da Administração do Território (MAT), que conduz o processo, previa registar, em todo o País, 12 milhões de cidadãos para as eleições deste ano, dos quais 450 mil cidadãos angolanos na diáspora, nomeadamente 57 países e 77 missões diplomáticas.