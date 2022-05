Neste fim-de-semana a comunicação social estatal e a que está sob controlo do Estado estiveram debaixo de fogo pela "falta de isenção e pluralidade". No Sábado, o líder da UNITA, na abertura da pré-campanha eleitoral, em Luanda, destacou o facto de os media públicos estarem a desrespeitar a Constituição pela forma parcial como servem os interesses do partido no poder, e, no Domingo, um conjunto de organizações da sociedade civil, incluindo o Sindicato dos Jornalistas, divulgou uma declaração onde aponta o dedo a estes órgãos de comunicação social por não serem nem "isentos nem plurais".

Na sua "declaração conjunta" em defesa da isenção e da pluralidade nos media públicos angolanos, a Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), o Instituto para os Media da África Austral (MISA), o Sindicato dos Jornalistas, a MOSAIKO, o movimento cívico MUDEI e o Observatório Político e Social de Angola (OPSA) dizem haver "demasiadas evidências" da "parcialidade com que se faz a cobertura jornalística da actividade dos diferentes partidos políticos, das disputas laborais e dos diferentes actores políticos, sociais e outros, da sociedade".

Entre as situação que este conjunto de organizações da sociedade civil angolana querem ver resolvidos está o "desequilíbrio no tempo de antena dado, em discurso directo, por um lado a membros do Governo e do partido maioritário e, por outro, aos líderes trabalhistas (mesmo durante situações de greve), a líderes ou activistas de partidos da oposição, e a outros membros da sociedade".

Sublinham ainda a "diferença na cobertura das realizações do Governo e do partido que o sustenta e as realizações dos restantes partidos, sociedade e actores económicos", notando que os "noticiários em horário nobre são frequentemente utilizados para mediatizar - quase exclusivamente - a actividade governativa".

Apontam uma "tendência para realçar a criação de emprego e de combate à pobreza, não dando a devida visibilidade nem tratamento (que poderá e deverá ser feito com contraditório) à gravidade da situação do desemprego, da pobreza, da realidade rural, entre outros".

Este cenário contrasta, dizem nesta declaração, com o quadro legal de Angola que "estabelece com clareza o compromisso com uma sociedade plural e democrática onde os princípios da liberdade de imprensa e do tratamento imparcial pelas instituições, estão consagrados".

"Apelamos por isso a todos para que passe a ser norma a tomada de posição, e mesmo o protesto, em relação às demonstrações de parcialidade por parte de órgãos que a todos devem servir. A lei não é de cumprimento facultativo. Por isso devemos ser todos intransigentes em relação à sua defesa, mas entender também que o cumprimento da lei é apenas o mínimo que é exigível", pode ainda ler-se na declaração.

E o documento faz ainda um "apelo especial" aos responsáveis dos órgãos de comunicação social públicos e intervencionados pelo Estado, aos responsáveis pelos organismos de tutela da comunicação social e, em última instância, aos líderes políticos, para "cultivarem o espírito da lei e da deontologia profissional".

A UNITA também insistiu na crítica aos media públicos

No lançamento da pré-campanha eleitoral da UNITA, em Luanda, o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, utilizou o púlpito neste comício para, mais uma vez, tecer duras críticas à forma como as iniciativas da oposição e em particular da UNITA são ignoradas pelos media públicos.

Num dos momentos em que atacou a "parcialidade inconstitucional" dos órgãos de comunicação social do Estado ou na esfera do Estado, com especial enfoque na TPA e na TV Zimbo, Costa Júnior questionou, com ironia, por saber que não era o caso, se o seu discurso estava a ser transmitido em directo.

Isto, em contraste com o lançamento da pré-campanha do MPLA, onde a intervenção do seu presidente, João Lourenço, no Cunene, a 05 de Maio, teve intensa cobertura mediática e directos em permanência e onde o líder do partido no poder afirmou que o MPLA vai dar um "KO" à oposição nas eleições gerais que deverão ter lugar em Agosto, embora ainda não tenham sido marcadas pelo Presidente da República.

A diferença na cobertura do lançamento da pré-campanha do MPLA e da UNITA é que o partido que Governa Angola desde 1975 contou com a generalidade dos media do Estado ou na sua esfera, como é o caso da TV Zimbo, a transmitir o seu discurso em directo enquanto as perto de duas horas da intervenção de Costa Júnior tiveram cerca de um minuto nos telejornais da TPA e da TV Zimbo e já na segunda metade destes noticiários das 20:00, de Sábado.

O líder do partido do "Galo Negro", nessa intervenção, insistiu na forma evidente como a comunicação social pública mantém um comportamento parcial e de clara preferência do partido no poder, apesar de a Constituição da República ser inequívoca na forma como impõe a isenção e a imparcialidade na sua conduta, especialmente na cobertura das iniciativas políticas de todos os partidos.

Adalberto Costa Júnior lembrou que deu entrada no Tribunal Supremo uma acção que visa os media estatais e as suas direcções pela ausência de isenção e pluralidade, criticando a falta de resultados dessa acção.

O que diz a CRA?

Na declaração conjunta das organizações da sociedade civil são elencados múltiplos artigos da Constituição da República de Angola (CRA), da Lei de Imprensa, da Lei dos Partidos Políticos e da Lei Orgânica das Eleições que impõem um comportamento aos media públicos um comportamento editorial distinto daquele que se verifica na realidade.

E exemplificam com a CRA - Artº 17 - parágrafo 4 - "Os partidos políticos têm direito a igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito de oposição democrática, nos termos da Constituição e da lei."

Ainda com o - Artº 44 da CRA onde, nos seus respectivos parágrafos, é "garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística", determina que "o Estado assegura o pluralismo de expressão e garante a diferença de propriedade e a diversidade editorial dos meios de comunicação" e que "o Estado assegura a existência e o funcionamento independente e qualitativamente competitivo de um serviço público de rádio e de televisão".

O arranque da pré-campanha do "Galo Negro"

O líder da UNITA apelou à juventude o voto na alternância, pedindo "para não se deixarem enganar" pelo partido no poder há 46 anos.

Adalberto Costa Júnior que discursou no lançamento da pré-campanha eleitoral da UNITA, no município do Cazenga, em Luanda, capital angolana, denunciou a detenção de muitos jovens em todo o país, como forma de intimidação.

"Temos acompanhado com grande dor a prisão de muitos jovens, por respeito à independência do poder judicial, nós ficamos muito em silêncio, mas não ficamos à distância da solidariedade, nunca houve falta de solidariedade da nossa parte", disse Adalberto Costa Júnior num discurso de improviso de quase hora e meia, citado pela Lusa.

Segundo o líder da UNITA, "um pouco por todo o país, de um tempo a esta parte" têm-se registado detenções de vários jovens, nas províncias do Cuando Cubango, Benguela, Huíla, Luanda, Cabinda, Uíje, nas Lundas, "em todo o espaço nacional".

"Para que a força da juventude não mantenha essa disponibilidade de lutar para um futuro melhor, para que os jovens se sintam ameaçados e amedrontados, na sua vontade de participar", salientou.

O político apelou à não violência, lembrando os actos e vandalismo ocorridos, em janeiro deste ano, em Luanda, na sequência de uma greve de taxistas, em que foram presos alguns jovens, situação que atribuíram culpas ao partido.

"Quando identificarmos o risco da violência, as agressões contra nós, meus amigos, não é um ato de cobardia, vamos virar as costas e vamos por outro caminho. Senão está tudo preparado para dizer que a culpa está só de um lado e não podemos colocar o pé na casca de banana", referiu.

"As eleições são uma festa, ninguém deve ter medo das eleições, as eleições é dar ao povo o poder que sempre teve de decidir sobre quem nos governa e nós políticos devemos saber que o nosso mandato é temporário", acrescentou.

O político pediu aos presentes no acto, bastante lotado, e população angolana que "não se deixem enganar".

"Vocês todos já viram o jogo, não viram? Vão voltar a ser enganados? A força da mudança está aqui, é vasta, em Agosto é a alternância do poder. Não é possível ignorar esta massa toda, que veio para aqui voluntária, consciente", disse.

O líder da UNITA exortou os presentes a apoiarem a Frente Patriótica Unida (FPU), uma plataforma eleitora, integrada pela UNITA, o partido Bloco Democrático, o projecto político PRA-JA Servir Angola e sociedade civil.

"Nós dirigentes e não só, porque a sociedade disse que está connosco e pensa da mesma maneira, entendemos que devíamos formatar uma ampla frente democrática para a alternância política do poder no nosso país", realçou.

De acordo com Adalberto Costa Júnior, a plataforma eleitoral não está fechada e continua aberta à colaboração da sociedade civil.

"Esta ampla frente de carácter eleitoral tem um compromisso múltiplo, que não é apenas a intenção de fazer a alternância política e governar. Temos um acordo múltiplo, para uma base maioritária na Assembleia Nacional, precisamos do vosso voto, da vossa confiança, para termos em Agosto a alternância do poder político", afirmou.

Adalberto Costa Júnior informou que até ao final deste mês será apresentado o programa de governação da UNITA, já apresentado nas eleições anteriores, mas agora melhorado e adaptado à realidade actual, com ideias da sociedade, para o enriquecimento dos programas.

A realização das autarquias locais, a revisão constitucional, a diminuição de poderes do Presidente da República e a sua escolha directa nas eleições, bem como a constituição de duas regiões autónomas, nomeadamente para as províncias de Cabinda e Luanda são alguns dos compromissos do programa de governação do maior partido da oposição.

O acto, que contou com a presença do líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, decorreu no âmbito das eleições gerais que Angola vai realizar em Agosto deste ano.