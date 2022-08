Embaixador da China diz que má qualidade das obras não é culpa das empresas chinesas, mas dos projectos apresentados pelos donos das obras

O embaixador da China em Angola, Gong Tao, assegurou esta quinta-feira, em Luanda, que as empresas de construção chinesas, que operam em Angola, não são responsáveis pela má qualidade das obras, recusando as insinuações que correm à boca pequena de que "as obras dos chineses duram pouco", e assegurou as empresas do seu País apenas obedecem aos projectos apresentado pelos donos das obras.