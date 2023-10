"Não há novidades neste discurso, os angolanos estavam à espera que o Presidente da Repúblicas anunciasse um calendário para a efectivação das autarquias no País, o que não aconteceu", lamentou o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, quando reagia à intervenção do PR na abertura do segundo ano legislativo do Parlamento.

O deputado garantiu que nas primeiras plenárias do segundo ano legislativo da Assembleia Nacional, o Grupo Parlamentar da UNITA vai obrigar que seja agendada a institucionalização das autarquias, o único diploma do pacote legislativo autárquico que ainda não foi aprovado pelo Parlamento.

Para o deputado, a vida dos angolanos nos actuais moldes de governação está condenada ao fracasso e caso e se não houver medidas eficazes, haverá uma catástrofe sem precedentes no País. "Não é certo dizer que estamos à procura de consenso à volta das autarquias que se arrastam há bastante tempo.

O que está em causa é a falta da vontade política", notou o deputado. A bancada parlamentar mista PRS/FNLA, na voz do deputado Rui Malopa Miguel, considera que a intervenção do Presidente da República é semelhante às que tem feito nos últimos tempos, mostrando o desempenho do seu Executivo, mas com dados insuficientes.

"Na qualidade de responsável máximo do Executivo, o Presidente da República fez o seu balanço, mas estávamos à espera que apresentasse soluções urgentes face ao custo de vida dos angolanos nos últimos anos", referiu.

"O povo angolano queria ouvir do Presidente da República as soluções que estão a ser gizadas para amenizar a vida social, que se degradou nos últimos tempos", notou.

"A resolução de questões básicas da população relativas à saúde, educação, habitação, alimentação e saneamento básico é que avaliam, de facto, o estado da boa governação no País", acrescentou.

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, coligação extraparlamentar, disse que já era previsível ouvir um discurso "sem muitas novidades".

"Foi sempre o mesmo balanço das coisas já conhecidas. Não disse quais são as medidas urgentemente a serem tomadas para a carência da cesta básica e a implementação das autarquias, preocupação dos angolanos neste momento", disse.

"As políticas do partido no poder ditaram as dificuldades vividas actualmente pela população", disse, frisando que se o Executivo não apoiar "seriamente" o sector agrícola no que diz respeito à diversificação da economia, as suas políticas no combate à pobreza não terão sucesso.

O deputado do MPLA, Virgílio Tyova, considerou a intervenção do Presidente da República muito inclusiva por ter apresentado os resultados de todos os sectores do País.

"O Governo de Angola tem vindo a tomar medidas de cautela para limitar os efeitos da crise que o País atravessa e hoje ouvimos um conjunto de projectos em execução e já concluídos que o Presidente da República anunciou", elogiou aquele deputado do partido governante.",