Deu o primeiro sinal de estar em rota de colisão com a bancada parlamentar do partido do Galo Negro quando, em Outubro de 2022, posou, em foto de família, ao lado do Presidente da República, João Lourenço. Foi o único parlamentar da UNITA a dar o rosto no polémico retrato. Embora tenha negado que tenha prosperado como empresário à sombra do partido governante, onde militou durante várias décadas, Francisco Viana confirmou há poucos dias o que muitos já suspeitavam: abandonou a bancada parlamentar dos " maninhos" e decidiu caminhar pelo seu próprio pé, declarando-se "deputado independente". Em entrevista ao NJ na segunda-feira, 18, numa das salas do seu amplo e luxuoso restaurante, no município satélite de Viana (que coincidência de nomes!), Francisco Viana explica os motivos que o levaram a bater com a porta do Grupo Parlamentar, confirma que já teve negócios com o Parlamento e que está pronto a abandonar o hemiciclo, "se a UNITA assim o desejar".

Quais são as razões que o levaram a abandonar a bancada parlamentar do maior partido da Oposição para se assumir como deputado independente?

Não me sentia confortável no Parlamento pelo facto do meu nome ser sempre associado ao partido do Galo Negro, mesmo sabendo-se que não sou militante dessa formação política.

Quando, em 2022, aderi à Frente Patriótica Unida (FPU), em resposta a um convite que me foi feito pela direcção da UNITA, fiz questão de dizer que estava na condição de independente, em prol da sociedade civil.

Foi nessa condição que, por via da FPU, concorremos às eleições, nas quais saímos vencedores, mas nos roubaram os votos.

Depois, fomos remetidos para fazer uma luta, dentro e fora do Parlamento.

Acontece que que eu, Francisco Viana, quando digo qualquer coisa sou logo conectado à UNITA. Ora, isso fragiliza a minha posição e dificulta o meu trabalho como independente.

Sou deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, mas independente". Essa é a verdade que eles não escrevem ou ocultam...

Quando sai do MPLA por discordar, dentre outras coisas, a questão das autarquias e do gradualismo, não me filei em mais nenhum partido político, pelo que fiquei só independente e membro da sociedade civil.

De acordo com a Lei Eleitoral, ninguém pode chegar a deputado sem que seja filiado a um partido político. Significa que subscreveu as teses da UNITA?

Não é bem assim. Como sabe, dentro da FPU existem as teses da UNITA, do Bloco Democrático (BD) e do PRA-JA Servir-Angola e da sociedade civil.

Em Angola, já houve situações de deputados que se tornaram independentes por não se sentirem confortáveis com as bancadas parlamentares dos seus partidos políticos.

Em algumas ocasiões, já manifestei o desejo de sair do Parlamento, mas os meus camaradas de bancada disseram-me sempre para que ficasse, para que aguentasse mais um pouco. Não sai para não defraudar às expectativas dos que me ajudaram a eleger no cargo de deputado.

Nós precisamos de uma concertação no seio da FPU, mas não me devem obrigar a usar o "chapéu partidário". Não me sinto confortável com o chapéu partidário, visto que aderi à FPU em nome da sociedade civil.

Por só agora está a levantar essa questão do "chapéu partidário"?

Todas às vezes que falava com os membros da FPU, antes das eleições, disse-lhes sempre que era independente. Sobre isso nunca houve dúvidas. Tanto assim que só uma semana ou 15 dias antes da apresentação das listas de deputados apresentei a minha carta de demissão ao MPLA.

Em nenhum momento, foi levantada a hipótese de eu ingressar no partido UNITA.

