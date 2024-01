O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antóny Blinken, vai estar em quatro países africanos entre 21 e 26 de Janeiro, com o objectivo de destacar a parceria com África e promover os Direitos Humanos e a democracia, apostando nesta deslocação em Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola.

Segundo nota do Departamento de Estado, "o longo desta viagem, Antony Blinken "destacará como os Estados Unidos aceleraram a parceria EUA-África desde a Cimeira de Líderes EUA-África em áreas que incluem clima, segurança alimentar e sanitária"

O secretário de Estado, ainda segundo o mesmo documento, "também enfatizará a parceria económica centrada no futuro e a forma como os Estados Unidos estão a investir em infra-estruturas em África para impulsionar o comércio bilateral, criar empregos a nível nacional e no continente e ajudar a África a competir no mercado global".

Nestes quatro países, Antony Blinken vai igualmente enfatizar as "parcerias de segurança baseadas em valores partilhados, como o respeito pelos direitos humanos, a promoção da democracia e a expansão do Estado de direito".

O chefe da diplomacia norte-americana "reafirmará o compromisso dos EUA" com os parceiros da costa da África Ocidental através da Estratégia para Prevenir Conflitos e Promover a Estabilidade.

As situações de maior tensão na África Ocidental, o reforço da liderança africana para reduzir as tensões e a adopção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo são também assuntos na agenda de Blinken.

A presença de Angola no mapa deste périplo africano de Blinken atesta já o novo posicionamento de Angola face à geoestratégia global iniciada por João Lourenço com maior evidência durante a sua presença na Cimeira EUA-África, em Washington, e depois no encontro com o Presidente Joe Biden na Casa Branca. (ver links em baixo nesta página)