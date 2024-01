Ex-deputado do MPLA João Pinto é o novo inspector do IGAE depois de PR exonerar antigo ministro do Interior Veiga Tavares

O ex-deputado do MPLA, João Manuel Francisco, conhecido por João Pinto, é o novo inspector-geral da Administração do Estado (IGAE), nomeado esta segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, depois de exonerar Veiga Tavares, que foi ministro do Interior até 2019.