Qual é o efeito da desinformação sobre as escolhas políticas dos cidadãos? A manipulação social e política nas redes sociais é um tema de grande preocupação dos Governos. Já há quem aposte na auto-regulação ou mesmo na criação de órgãos de supervisão de algoritmos ou censura de certos conteúdos. A difusão de informação falsa e deturpada é cada vez maior, mais fácil e mais incontrolável. Vivemos numa sociedade com acesso a muita informação e, ao mesmo tempo, desinformada. Hoje, as redes sociais vão-se tornando a principal fonte de informação dos cidadãos em Angola, e os produtores de fake news são colocados ao mesmo nível e até equiparados a alguns órgãos tradicionais. Os cidadãos estão mal informados, não têm formação, educação e literacia mediática para lidar com estes novos fenómenos e logo são facilmente manipulados, para além de que, em Angola, a desinformação começa a ser um negócio não só em termos de publicidade, mas também de encaixe de dinheiro vivo.