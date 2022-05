O Executivo apresentou oficialmente, pela voz do ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, coordenador da comissão interministerial para a organização das acções comemorativas alusivas ao centenário de António Agostinho Neto, o programa geral das comemorações alusivas ao centenário do primeiro Presidente de Angola. Para o programa das festividades, que tem como lema "Angolanos de mãos dadas para o Futuro", estão reservados, no Orçamento Geral do Estado em execução, 600 milhões de kwanzas, que hoje equivalem a cerca de 1,4 milhões de dólares.

Adão de Almeida anunciou que estão previstas várias manifestações políticas e culturais, com destaque para uma Conferência Internacional sobre a Vida e Obra de Agostinho Neto, a ter lugar em Junho, um culto ecuménico, no dia 17 de Setembro, e um acto solene de condecorações.

Serão ainda, adiantou, citado pela Angop, reeditadas as obras "Sagrada Esperança" e "Renúncia Impossível".

O programa inclui igualmente bem o Festival Nacional da Cultura (Fenacult), mas ainda não foram adiantadas mais informações sobre este evento.

Durante o lançamento do programa foi apresentada a logomarca do evento que assinala o centenário do primeiro Presidente angolano, nascido a 17 de Setembro de 1922, em Kaxicane (Icolo e Bengo), e falecido a 10 de Setembro de 1979, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), actual Federação da Rússia.

Neto proclamou, a 11 de Novembro de 1975, a independência de Angola.

De referir que a dotação dos 600 milhões kz previstos está incluída nas despesas da Presidência da República e destina-se ao programa 'Encargos com a realização do centenário do fundador da Nação'.

O OGE2022 contempla ainda uma verba de 1,5 mil milhões kz (que hoje valem cerca de 3,6 milhões USD) para gastos do Memorial Dr. António Agostinho Neto, sendo 1,4 mil milhões kz para a rubrica "despesas em bens e serviços".

No documento de 2021 foram destinados ao Memorial 829,3 milhões de kwanzas.

A comissão interministerial para a organização das acções comemorativas alusivas ao centenário de António Agostinho Neto foi criada em Junho de 2021, pelo Presidente da República, João Lourenço.

Para além do ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, integram esta comissão os ministros da Administração do Território, da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, do Interior, e das Relações Exteriores.

Fazem ainda parte da comissão a ministra das Finanças e o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Também as ministras da Educação e a da Juventude e Desportos, e os ministros da Cultura, Turismo e Ambiente, os governadores provinciais, o director do Cerimonial do Presidente da República, assim como o presidente do conselho de administração do Memorial António Agostinho Neto integram a comissão incumbida de "organizar os preparativos para que haja uma comemoração condigna desta data histórica e de grande importância para o povo angolano", lê-se no despacho presidencial 82/21.